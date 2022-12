Žádná vánoční nadílka. K pěti tisícům fanoušků blížící se kulisa na tribunách plecharény se dočkala jen jednoho gólu. Padl už v osmé minutě a ke smutku drtivé většiny přítomných padl do branky Branislava Konráda.

„Byl to naprosto vyrovnaný zápas. Sparta byla o ten jeden gól lepší. My jsme žádný nedali a s tím se bohužel vyhrát nedá,“ konstatoval suše Jan Tomajko, trenér HC Olomouc. „Myslím, že jsme byli i lepší. I když se to blbě říká, protože jsme prohráli 0:1,“ doplnil útočník Mory Lukáš Klimek.

Rozhodl Tomášek

Rozhodující moment se urodil v první sparťanské přesilové hře. Rána Davida Tomáška z levého kruhu si našla cestu až do sítě. „V první třetině jsme měli dost šancí, hrozili jsme z brejků, bohužel jsme ale v oslabení dostali gól, který to celé rozhodl,“ hodil rameny Klimek.

VIDEO: Souboj hokejových legend Uničov - Šternberk přinesl spoustu gólů i pomoc

Jen minutu po Tomáškově trefě mohl srovnat Nahodil. Na Kováře si ale v samostatném úniku nepřišel, a jako kdyby tím odstartoval show hostujícího brankáře. Nutno však podotknout, že chvílemi měl i velké štěstí. Minutu po Nahodilově velké šanci se kotouč povaloval na brankové čáře, Kovářovy ale v tomto případě pomohli beci. „Brankář Kovář nám v první třetině zachránil zápas,“ smekl před výkonem 34letého gólmana, který vychytal čtvrté čisté konto v sezoně, švédský asistent trenéra Sparty Hans Wallson.

Přesilovky kohoutům nešly

Mora v utkání pohořela na přesilovkách. V extraligovém hodnocení této herní činnosti jim sice už zdaleka nepatří chvost tabulky, ale proti Spartě sehráli snad jen jednu dobrou početní výhodu. K dispozici jich přitom měli čtyři. „Přesilovky nám nevyšly. V jedné jsme si ale vytvořili vyloženou šanci, kterou jsme ale bohužel neproměnili,“ uvedl Tomajko. Na mysli měl zřejmě střelu Karla Pláška z konce 39. minuty, Kovář se ale proti ní vyznamenal skvělým přesunem a zákrokem lapačkou.

V poslední části už se Hanákům hrálo proti dobře konsolidované obraně Pražanů těžce. „Měli jsme tam málo střel, málo jsme chodili do předbrankového prostoru. Někdy se k nám střelecké štěstí přikloní, někdy ne,“ pronesl Tomajko poté, co jeho tým poprvé v tomto ročníku se Spartou prohrál a počtvrté v sezoně nedostal puk do soupeřovy sítě.

Návraty do sestavy

„Byla to kombinace naší neproduktivity a výkonu Kovyho (Jakuba Kováře),“ ocenil sparťanského brankáře Klimek. Ten byl rád, že se po šesti týdnech ukázal v zápase. „Už to bylo dlouhé. Mohl jsem bruslit, posilovat, ale nemohl jsem do kontaktů. Jsem rád, že jsme zpátky, i když jsem se trochu rozkoukával,“ uznal bývalý hráč Sparty či Vítkovic, který chyběl od 3. listopadu, kdy po úderu pěstí od pardubického Adama Musila musel dokonce podstoupit operaci v obličeji. Měl zlomenou lícní kost.

Na bitvy se Šternberkem se těšil celý Uničov, říká bývalý hokejista Aleš Holík

Návrat do sestavy hlásili i Pavel Musil nebo David Škůrek. Ti ale nechyběli zdaleka tak dlouho jako Klimek. „Pauza na nich jde vidět. Ale nemůžeme čekat, musí hrát a dostat se do toho,“ podotkl Tomajko.

Dostat se zpátky do provozního tempa budou mít (nejen) Hanáci prostoru víc než dost. Hned ve čtvrtek jedou do Karlových Varů, 26. prosince hostí Pardubice, o dva dny později míří do Českých Budějovic a rok 2022 zakončí 30. prosince zakončí domácím utkáním s Vítkovicemi.

HC Olomouc – HC Sparta Praha 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Tomášek (Moravčík, Sobotka). Rozhodčí: Šír, Mrkva – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. Diváci: 4 798.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Rutar, Mareš, Škůrek, Švrček, Řezníček, T. Černý – Bambula, Knotek, Orsava – Klimek, Nahodil, P. Musil – Plášek ml., Kunc, Navrátil – Kusko, Strapáč, Olesz. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Sparta: Kovář – Moravčík, Jandus, Polášek, Mikliš, Němeček, Krutil, Tomek – E. Thorell, Horák, Tomášek – M. Forman, Sobotka, Řepík – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Wallson.

AUTOR: DENIS MANINA