„Jsem rád, že jsme ukázali charakter, že hrajeme až do konce. To je před play-off důležité,“ těšilo Strapáče.

MOŽNOST VYSTŘELIT? NEVÁHAL JSEM

Na konci první minuty prodloužení si ve středním pásmu převzal zadovku od Petra Koloucha. A pak? Švihnutí z vrcholku kruhu nad lapačku karlovarského brankáře Filipa Novotného.

„Viděl jsem, že soupeři střídají, ale neměl jsem rychlost. Byl jsem v pozici, kdy se zdála jako nejlepší možnost vystřelit, tak jsem, jak mám ve zvyku, neváhal a vystřelil,“ popisoval Strapáč svou první branku v sezoně.

„Myslím si, že jsem to trefil dobře. Jsem rád, že jsme vyhráli za dva body,“ usmíval se útočník, který do sezony vstoupil po zdravotních problémech až 19. ledna.

Poté, co Lukáš Nahodil a Rostislav Olesz dokázali ve hře bez brankáře skórovat, zasadil Strapáč zdrceným Energetikům definitivní K.O. „Osobně musím říct, že jsem věřil, že to v prodloužení urveme. Trochu jsem cítil, že jsou dole, i když mají kvalitní hráče na prodloužení. Jsou rychlí a hbití, dva góly je ale poznamenaly,“ dodal 31letý hokejista.

Pozoruhodné bylo, že ani jednu z pěti přesilovek Mora v utkání nedokázala využít, ve hře v šesti proti pěti ale uspěla hned dvakrát.

„Těžko říct, čím to je. Možná jsme už tolik neřešili, jak to sehrajeme, a všechno jsme tlačili do brány. Vystřelili jsme, měli jsme odražené puky,“ zamýšlel se borec, který na Hané působí už pátým rokem.

Olomoučtí ve vyrovnaném utkání vystřelili na branku soupeře celkem 46krát, dlouho ale góly nepřicházely.

„Zápas se nevyvíjel ideálně, v podstatě jsme začali s handicapem, hned v prvním střídání jsme dostali gól,“ ohlédl se za špatným úvodem, kdy Mora prohrávala už po prvních 37 vteřinách.

„Neřekl bych, že to od nás bylo úplně špatné, ale potřebovali jsme dát gól a dlouho se nám to nedařilo. Prohrávali jsme 0:2, a když už jsme se dotáhli, zase nám odskočili,“ doplnil.

SOUPEŘ PRO PLAY-OFF? NEBUDEME SI VYBÍRAT

Může málo vídaný obrat dodat Hanákům vydatnou infuzi před závěrečnými třemi koly základní části, ale hlavně blížícím se předkolem play-off?

„Vždycky se hraje lépe, když jste na vítězné vlně. A je celkem jedno, jestli jsou do konce dva nebo tři zápasy,“ konstatoval.

Mora už v tabulce výš jít nemůže. I kdyby jedenáctý Litvínov bodově dohnala, před něj kvůli horším vzájemných zápasům nepůjde. Proto už Hanáci můžou pomalu vyhlížet, kdo skončí na pátém místě a bude jejich sokem v boji o čtvrtfinále.

„Mně osobně je to celkem jedno, všechno jsou to kvalitní mančafty. My na druhou stranu víme, že můžeme vyhrát proti komukoliv. Kdo na nás vyjde, ten na nás vyjde. Budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek,“ uzavřel.

MORA MÍŘÍ DO BRNA

K předposlednímu venkovnímu zápasu dnes jedou olomoučtí hokejisté. Hrát budou na ledě Komety Brno, se kterou v této sezoně dvakrát prohráli (1:5, 1:4) a jednou vyhráli (2:1p). Zápas začíná v 18 hodin.