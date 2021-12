Dlouho to nevypadalo, že by se po konci zápasu mělo v olomoucké plecharéně radostně křepčit. Nakonec se ale Hanáci s fanoušky a zejména kotlem, který tentokrát netypicky přesídlil na druhou stranu stadionu, mohli zaradovat. Nejvíce pak ten, který stál v brance – Branislav Konrád. První domácí děkovačku v sezoně si náležitě užil.

„Dostal sice dva góly, ale nedělal si z toho hlavu. Jde vidět, jaký je to brankář,“ pochválil slovenskou oporu David Krejčí. Právě někdejší hvězda Bostonu Bruins zaúřadovala 62 vteřin před třetí sirénou. Puk vzal na svou hokejku už v obranném pásmu, svým typicky ladným způsobem projel až do útočné zóny a přesnou střelou na Habalův levý beton srovnal.

„Naštěstí to tam spadlo. Měl jsem docela dost šancí celý zápas a věřil jsem, že když budu střílet dál a tlačit se do branky, tak že to tam padne,“ sdělil Krejčí. Ruským blafákem pak uspěl i v nájezdech. Díky němu, Nahodilovi a Kuskovi nakonec brala Mora dva body. „Někdy to tak na tréninku zkouším, je ale možné, že jsme to během zápasu udělal poprvé,“ řekl první olomoucký centr ke svému nájezdu.

Prapor ale zvedl někdo jiný. Necelé tři minuty po startu třetího dějství se hezky prokličkoval až před karlovarskou branku Jan Bambula a bekhendem dal svůj čtvrtý gól sezony. Od té doby si Mora za vyrovnáním šla.

„Střeleckých i brankových příležitostí bylo dost, vyrovnání podle mě bylo logickým vyústěním,“ lebedil si Zdeněk Moták, jeden z trenérů Olomouce.

Jeho mužstvo získalo důležité dva body. Právě Karlovy Vary totiž sedí na „hluchém“ třináctém místě, které nezajišťuje postup, ovšem ani účast v baráži. „Hraje se šedesát minut, za odhodlání a nasazení patří hráčům dík,“ těšilo Motáka.

Stejně tak i to, že se jeho svěřenci dokázali vypořádat s dvoubrankovou ztrátou. Prvně Konráda, který se ve čtvrtek v Českých Budějovicích vrátil do zápasového procesu po hrůzostrašně vypadajícím zranění ze závěru přípravy, překonal ve 12. minutě Tomáš Rachůnek, půl minuty před první pauzou navýšil vedení Západočechů Jakub Flek.

„Neřekl bych, že jsme měli špatný vstup do utkání, ale výsledek po první třetině byl nedobrý. Šance jsme si začali vytvářet od druhé třetiny,“ ohlížel se za zápasem Moták.

„Byli jsme minutu od toho, abychom bodů brali víc,“ byl naopak zklamaný Tomáš Mariška, asistent hostujícího kouče.

Mora tabulkou poskočila na deváté místo a na Karlovy Vary má aktuálně náskok sedmi bodů.

HC Olomouc – HC Energie Karlovy Vary 3:2sn (0:2, 0:0, 2:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 43. Bambula (Kunc), 59. Krejčí, rozh. náj. Kusko – 12. T. Rachůnek (Flek, Černoch), 20. Flek (T. Rachůnek, Tureček). Rozhodčí: Pražák, Kubičík – Kajínek, Axman. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 1 000.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Švrček, A. Rutar, Řezníček, Škůrek, Groch – J. Káňa, Krejčí, V. Tomeček – Kusko, J. Knotek, Klimek – Strapáč, P. Kolouch, Bambula – Burian, Nahodil, Kunc. Trenéři: Moták a Tomajko.