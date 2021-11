Po prvních dvanácti zápasech svítilo v kolonce olomoucké úspěšnosti nelichotivé číslo 13,64 %. Teď přišel raketový vzestup, Hanáci už se vyšplhali přes 20 procent. A zde se nemusí zastavit, díky jistým individualitám mají velký potenciál v početních výhodách rozhodovat zápasy.

O příspěvku Davida Krejčího netřeba diskutovat, už jeho přítomnost na ledě zvedá hru Kohoutů na jinou úroveň. „Od začátku z toho mám skvělý pocit. Těším se na každé střídání, protože od něho můžu zažít neskutečné věci. Moc mě to baví a snažím se, abych mu to nekazil a abychom dávali góly,“ rozplýval se nedávno Jan Káňa. Statisticky je však v přesilovkách tahounem právě on.

Káňa je s šesti góly nejlepším střelcem týmu v početních výhodách, v pořadí soutěže je druhý za Martinem Růžičkou. Mimochodem, pokud by Káňa pokračoval v nastoleném tempu, nasázel by 18 přesilovkových tref v základní části. Naposledy jich více zaznamenal v sezoně 2012/13 právě Růžička, bylo jich 19.

V počtu dosažených bodů v početních výhodách (12) je Káňa třetí v extralize a o tom, jak důležitým aspektem olomoucké přesilovky je, svědčí i počet takzvaných primárních bodů (góly + první asistence). Těch nasbíral zkušený forvard hned deset, lepší v soutěži je v této činnosti opět pouze Martin Růžička (12).

Reprezentační forma?

Pokud nepřijde zranění či nevysvětlitelný výpadek, je nad slunce jasné, že Jan Káňa ve svých 29 letech prožívá životní extraligovou sezonu. Pro porovnání, v té minulé, která pro něj byla velice úspěšná, nasbíral v 48 zápasech základní části 28 kanadských bodů. Nyní je to 22 bodů z 20 utkání, z toho navíc deset střeleckých zásahů. A to odchovanec Zlína nikdy nebyl vyhlášeným snajprem. K vyrovnání osobního gólového maxima z minulého ročníku už mu stačí jen tři trefy.

„No, lepší start jsem určitě nezažil,“ přiznává Káňa. „Tohle je poprvé, snažím se to užívat a zároveň pracovat na tom, aby to vydrželo co nejdéle a měl jsem z hokeje radost.“

Pro zajímavost, nejproduktivnějším byl pro něj ročník 2015/16, kdy v dresu Komety nasbíral v základní části 29 bodů (12+17) a vysloužil si i nominaci do reprezentace, kde doposud odehrál jediné utkání.

Jistě, Káňovi hodně pomáhá souhra s nedávnou hvězdou Bostonu Bruins, i tak by ale štáb Filipa Pešána měl zbystřit. Minimálně, pokud Káňa v dalším průběhu sezony na dosavadní výkony naváže.

Pohled do statistik

Střelci HC Olomouc v přesilovkách:

6 – Jan Káňa

3 – David Krejčí

3 – Jan Knotek

2 – Jiří Ondrušek

1 – Jakub Navrátil

Body HC Olomouc v přesilovkách:

12 – Jan Káňa

8 – David Krejčí, Jiří Ondrušek

5 – Jan Knotek, Lukáš Nahodil

1 – Jakub Navrátil, Alex Rašner, Lukáš Kucsera

Primární body HC Olomouc v přesilovkách (góly + 1. asistence):

10 – Jan Káňa

6 – Jiří Ondrušek

5 – David Krejčí, Jan Knotek

2 – Lukáš Nahodil

1 – Jakub Navrátil, Alex Rašner