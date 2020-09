„Za tři body jsme opravdu rádi, protože si myslíme, že tady se vyhrává těžko,“ pochvaloval si jeden z trenérů Olomouce Jan Tomajko.

„Začali jsme dobře, nenechali jsme jim ani kousek ledu. To rozhodlo,“ přitakával útočník Jakub Navrátil, který obstaral druhou trefu Kohoutů. Hezkou individuální akcí zakončenou bekhendovou střelou nad Kašíkovo pravé rameno v šesté minutě během přesilovky zvyšoval na 2:0. Tři minuty před ním totiž po hezké Bambulově příhře propálil zlínského gólmana Vilém Burian.

Navrátil bude muset v kabině platit

Navrátil si v extralize připsal první branku.

„Puk mi vzal Bambus (Jan Bambula, pozn. red.),“ těšilo ho. Taky ví, že ho v kabině nemine poplatek.

„Malá částka to asi nebude, co jsem slyšel, ale ještě se domluvíme,“ usmíval se po parádní ostré premiéře za Olomouc. Bylo to pro něj navíc o to pikantnější, že za Zlín v minulém ročníku v nejvyšší soutěži debutoval a v létě o něj měl rovněž jako Mora zájem. Proč se nakonec raději upsal Hanákům?

„Myslel jsem si, že bych si mohl v Olomouci víc zahrát. A zatím to platí,“ prozradil.

Kvapíkový nástup byl pro Olomouc klíčový, Zlín totiž jinak tolik nepokulhával.

„Je to pro nás výsledkové zklamání,“ konstatoval zachmuřeně Robert Svoboda, kouč Zlína. „Nemyslím si ale, že by soupeř byl lepší, hráli jsme aktivně, snažili jsme se. Samozřejmě, že s námi ale zatřepala první třetina,“ věděl. Jan Tomajko tento názor sdílel:

„Myslím si, že ten zápas byl hodně vyrovnaný. Byli jsme produktivnější v proměňování šancí. Hlavně první třetina nám vyšla parádně,“ řekl Tomajko.

Mora v ní totiž dala dokonce tři branky, v 15. minutě potřetí v zápase pokořil Kašíka Vojtěch Tomeček, který těžil z parádní Bambulovy práce. První jmenovaný jen uklízel do odkryté klece.

Zlín chytal po naději, drama se nekonalo

Ve vyrovnaném mači byl tříbrankový náskok luxusní.

„Pořád ale měl Zlín ještě víc než dvě třetiny,“ upozornil Navrátil.

„Už tam ale potom neměli tolik přečíslení jako v první třetině, kdy nás Braňo Konrád hodně podržel. Maximálně jen nějaké šance, které vznikly z toho, že to od nás v obranném pásmu nebylo ono,“ dodal Tomajko.

Zlín se nadechl až v páté minutě třetí třetiny. Schovanou střelou smázl Konrádovi nulu Pavel Sedláček. Žádné velké drama se ale nekonalo, ba naopak poslední slovo měla zásluhou Olesze Mora.

„Myslím si, že jsme to dobře zvládli,“ lebedil si Navrátil.

Zápas se soupeřem, s nímž končili minulou (předčasně ukončenou) sezonu, tedy Kohouti zvládli víc než dobře. Domácí premiéra je čeká hned v neděli. Od 17 hodin hostí těžký kalibr – liberecké Bílé Tygry, kteří se v prvním kole nikterak nemazlili s Pardubicemi. Roznesli je 7:1.

PSG Berani Zlín – HC Olomouc 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 46. P. Sedláček – 3. Burian (Bambula), 6. Navrátil (J. Knotek), 15. V. Tomeček (Bambula), 60. Olesz (Kucsera).

Rozhodčí: Hradil, Veselý – Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. Střely na branku: 37:40. Diváci: 2500.

PSG Berani Zlín: Kašík – Řezníček, Gazda, Suhrada, Nosek, Hamrlík, Ferenc, Dluhoš – Herman, Fořt, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Fryšara, Dufek – Kubiš, P. Sedláček, Karafiát. Trenéři: Svoboda a Hamrlík.

HC Olomouc: Konrád – Ondrušek, Škůrek, Švrček, Valenta, Vyrůbalík, A. Rutar – Handl, J. Knotek, Kucsera – Olesz, Kolouch, V. Tomeček – J. Káňa, Nahodil, Navrátil – Burian, Gřeš, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.