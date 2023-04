Fantazie! Svozil v noci nastoupí v NHL

Historický moment pro přerovský hokej. Obránce Stanislav Svozil byl povolán do NHL, aby naskočil do závěrečných dvou utkání Columbusu Blue Jackets v tomto ročníku nejprestižnější soutěže světa. Svozil by se tak po Tomáši Kundrátkovi měl stát druhým odchovancem Zubrů, který si připíše start v NHL.

Stanislav Svozil a Connor Bedard po návratu z MS do Reginy Pats | Video: YouTube/Western Hockey League