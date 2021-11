„Byla to velká úleva. Věděly jsme, že jsme favorit a že na postup máme. Směřovaly jsme k tomu poslední dva roky a potřebovaly jsme cíl splnit. Byla to euforie, ale zároveň z nás spadla nervozita, očekávání a tlak,“ popisovala Vendula Přibylová dojmy.

„Zatím mi to asi nedochází, ale je to splněný sen. Momentálně asi nic víc není,“ dodala.

Oproti minulým kvalifikacím byly tentokrát české ženy nejvýše nasazené, díky čemuž hrály na domácím stadionu. V Chomutově porazily postupně Norsko (3:1), Polsko (16:0) a Maďarsko (5:1).

„Od začátku do konce jsme hrály to, co jsme chtěly. Když pokyny plní celý tým, tak to může vypadat jednoduše, ale zápasy určitě jednoduché nebyly,“ ujistila pětadvacetiletá hráčka.

Ona sama navíc dala proti Maďarkám gól na 3:0 ve vlastním oslabení, když blafákem zakončila svůj únik.

„Vzala jsem puk po špatné dohodě soupeře a dala gól. Euforie to byla obrovská. Navíc tam bylo asi tisíc lidí, což byl úžasný pocit, protože na nás tolik fanoušků běžně nechodí,“ prozradila hráčka švédského AIK. První krok ke splnění snu tak udělala, teď je ještě důležité, aby se odchovankyně Uničova dostala do závěrečné nominace pro Hry. „Udělám pro to všechno a věřím, že se v Pekingu také někam podívám, i když co jsem slyšela o pravidlech kvůli covidu, tak to asi bude složité,“ sdělila.

Cíle pro olympijský turnaj nemá nízké. „I na posledním mistrovství jsme měly vyšší ambice než sedmé místo. Máme na to, abychom byly v top pětce a porvaly se i o medaile,“ vyhlašuje.

V Pekingu se ženský nároďák potká s tím mužským, kterému se momentálně úplně nedaří. Na obrazovce ČT Sport byl dokonce sledovanější právě duel žen s Maďarskem, než utkání mužské reprezentace s Ruskem.

„Potěšilo to a je to dobře, protože se ženský hokej dostane do povědomí a lidé jej budou více respektovat. Mám zprávy od lidí, kteří se dívali, že je náš výkon zaujal a dalo se na zápasy koukat. Chválili, že jsme hráli dobře s pukem a útočně, snad tedy děláme dobrou reklamu,“ věří Přibylová.

Vzor

Ženský hokej je i díky ní na vzestupu. Na stadionu v Uničově ji přivítalo hned třináct holek, které oblékají dres Orlíků. „Každý potřebuje nějaký vzor. Já sama jsem žádný neměla, navíc jsem v mládí dlouho neznala žádnou dospělou hokejistku. Třeba pro tyhle holky budu tím vzorem já. Je super, že můžou vidět, že se s tímto sportem dá někam dostat,“ usmívá se útočnice.