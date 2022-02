Po jeho skončení by měly být vyvěšeny dresy Jaroslava Petříka s číslem 17 a Václava Přibyla s číslem 1. Jaroslav Petřík je bývalým hráčem a nyní stále předsedou klubu či jednatelem společnosti provozující zimní stadion v Uničově. Václav Přibyl byl brankářem a rovněž stále působí v HC jako trenér mládeže. Oba by se v neděli měli objevit i na ledě.

„Je důležité vážit si lidí, jako jsou pan Petřík a pan Přibyl. Jsou nepostradatelnou součástí uničovského hokeje a dá se bez nadsázky říct, že bez nich by tady hokej nefungoval. Proto jsme se rozhodli jim při příležitosti jejich kulatých narozenin poděkovat tímto gestem za obětavost a péči, kterou za ty roky práce věnovali všem malým orlíkům a jejich rodičům,“ uvedl hráč a mládežnický trenér Uničova Ondřej Kavulič.

Dresy by jim pak měl předávat bývalý hráč NHL Jaroslav Svoboda, jenž je také posledním českým mistrem světa do 20 let. Má za sebou štace v Carolině či Dallasu, nastupoval za Znojmo, Spartu, Kometu Brno, vyzkoušel si angažmá ve Švýcarsku a mnoho dalších celků.

„S Jardou jsme tady začínali s hokejem. Je to můj dlouholetý kamarád a kdo jiný by měl dresy předávat než člověk, který to dotáhl z Uničova až do NHL,“ uznal Kavulič.

Vzhledem k tomu, že za MSK Orlovou nastupuje syn Zbyňka Irgla, bylo v jednání, jestli by si nepřijel zahrát do Uničova také on, ale podle posledních informací se jeho start nepodařilo domluvit.

„Volal jsem mu, ale nevyšlo to. Naskočil jednou, aby si se synem zahrál, ale byla to jednorázovka a na led už nepůjde,“ objasnil Kavulič.

Klub láká diváky na akci 2+1 pivo zdarma + párek v rohlíku zdarma. „Přál bych si, aby přišlo co nejvíce lidí naše legendy podpořit,“ uzavřel Kavulič.

Pozvánka na utkání Uničova s Orlovou.Zdroj: HC Uničov