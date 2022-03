Do konce utkání zbývalo devět vteřin, stav zápasu 2:2, buly v obranném pásmu Pardubic. David Krejčí čistě vyhrál buly na uzdraveného Jana Káňu, který jen přisunul na napřaženého Davida Škůrka. Bum! Pardubická síť se vlní, plecharéna burácí.

„Tohle už nám neuteče,“ museli si říct Hanáci.

„Říkal jsem si před tím buly, že by bylo hezké to konečně odšpuntovat,“ řekl po utkání šťastný hrdina Škůrek.

Na tenhle moment totiž čekal předlouhých 66 zápasů. Jeho gól zajistil Kohoutům potřetí za sebou tři body, ale co hlavně – definitivu postupu do předkola play-off!

„V kabině bylo hodně veselo,“ usmíval se Škůrek.

Aby ne, není to tak dlouho, co se hokejisté Mory klepali strachy, aby ještě nezahučeli do baráže.

„Bylo to opravdu šedivé období. Pamatuji si utkání s Kladnem deseti dní zpátky, kdy jsme se klepali, báli jsme se všeho. Hlava je mocná čarodějka. Je velmi důležitá,“ glosoval kouč Mory Zdeněk Moták.

Své o tom ví Pardubičtí, kteří posedmé (!) za sebou nebrali ani jeden bod.

„I za ten bod bychom samozřejmě byli rádi. Kluci už to mají v hlavách. A jestli je příjemná důvěra od majitele Dědka? Nevím, uvidíme, jak to bude po tomto zápase,“ prohodil zklamaný Richard Král, trenér Pardubic.

Jeho mužstvo na Hané přitom odehrálo dobrý zápas.

„Bylo to vyrovnané utkání. Minimálně bod jsme si zasloužili,“ pravil a Moták vedle jen uznale pokyvoval.

Krejčího genialita

Bylo to právě Dynamo, které otevřelo skóre. Krejčího zbytečný faul ztrestal Cienciala. Největší hvězda Mory ale svůj prohřešek v zápase mnohokrát odčinila. Poprvé výrazněji zakouzlil v 26. minutě, kdy dokonalým bekhendovým pasem připravil gól Michalu Kuncovi.

„Projevila se Krejčova kvalita,“ smekl trenér soupeře.

Ještě před druhou sirénou mohla Mora vést, Rašner ale trefil jen tyč. Vadit to domácím nemuselo. Peter Lichanec doklepl pět minut po pauze puk do sítě po nejistém zákroku Dominika Frodla.

„Byl to laciný gól,“ prohodil trenér Král.

Pak to dvakrát zvonilo na druhé straně, přesto se hosté vyrovnání dočkali, za Konráda postrčil kotouč obránce Jan Kolář. Tahle branka ale Východočechům nakonec k ničemu nebyla.

„Dostalo se to k hráči s nejtvrdší střelou v týmu,“ připomněl Moták Škůrkův hřebík.

„Teď už můžeme jít do dalších soubojů s čistým hledím a čekat na soupeře do předkola,“ ulevilo se mu. Jeho mužstvo je desáté a ještě může povyskočit před Mladou Boleslav.

HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 26. Kunc (Krejčí, Řezníček), 44. Lichanec (Burian), 60. Škůrek (J. Káňa, Krejčí) – 14. Cienciala (Poulíček, J. Mikuš), 57. J. Kolář (Říčka, Cienciala). Rozhodčí: Mrkva, Kubičík – Ondráček, Malýr. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 4 376.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – J. Káňa, Krejčí, Nahodil – Kusko, J. Knotek, Bambula – Klimek, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Kunc. Trenéři: Moták a Tomajko.

Pardubice: Frodl – J. Mikuš, J. Zdráhal, O. Vála, Košťálek, J. Kolář, Hrádek, Petgrave – Paulovič, Poulíček, A. Musil – Matýs, R. Kousal, Camara – Říčka, Cienciala, Hecl – Koffer, Anděl, O. Rohlík.. Trenéři: Král, Havíř a Rolinek.

Autor: Denis Manina