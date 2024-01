Mora se do západočeské metropole vydala sice stále bez Pláška a Kunce, zato už ale s Káňou v útoku a Škůrkem jako sedmým obráncem. Na ledě se to ale příliš neprojevilo. Gólman Sedláček totiž puk ze své sítě musel lovit hned osmkrát a samotní Hanáci se v tomto zápase neprosadili ani jednou. Po euforické výhře na pražské Spartě tak tedy přišel opravdu tvrdý a nepříjemný direkt.

Miroslav Indrák slaví gól v olomoucké síti, gratulovat mu přijíždějí (zleva) Ondřej Matýs a Tim Söderlund. | Foto: hcplzen.cz/Marek Švamberg

„Dnešní zápas se mi nehodnotí dobře, osm inkasovaných branek není pro nás dobrá vizitka. Přesto jsme měli dobrý vstup do zápasu, měli jsme šance, avšak Plzeň nám dneska dala lekci z produktivity," mrzelo po zápase olomouckého kouče Jana Tomajka.

Už po necelých třech minutách se dostal do obrovské olomoucké šance dostal Menšík, který však neproměnil a už za pár chvil se začaly objevovat signály toho, že to pro Moru asi nebude úplně povedené utkání. V desáté minutě se totiž po půlminutové ponechané početní výhodě trefil Ondřej Matýs a stanovil tak skóre první třetiny. A to i přesto, že byli Hanáci v opravdu značné střelecké převaze.

Vedení 1:0 pak Západočechům vydrželo až do poloviny 23. minuty. V tomto čase totiž usměrnil Pourovu střelu za Sedláčkova záda Fin Alexi Rekonen a za pouhé čtyři minuty zvýšil už na 3:0 Miroslav Indrák. Víc už prostřední perioda divákům nenabídla.

V poslední části pak Olomoučané absolutně vyhořeli. Tomajkovi svěřenci šli brzy do čtyř kvůli špatnému střídání a Plzeňané trestali. Matýs přidal v početní převaze svůj druhý gól v zápase a nedlouho poté na něj navázali i Petr Hrabovský, Kryštof Hrabík, Tomáš Dujsík a Tim Söderlund.

„Hlavně v předbrankovém prostoru byli dnes domácí jasně lepší. My jsme naopak vůbec nebyli důrazní před brankou a to nás vytrestalo. Za stavu 0:4 jsme pak podali opravdu hodně špatný výkon. Takhle hrát prostě nemůžeme. Ani za takovéhoto stavu. Vždy je potřeba hrát až do konce,“ uzavřel Jan Tomajko.

Olomoucký tým se tak v tabulce propadl pod Karlovy Vary na desáté místo tabulky a jeho plzeňský pokořitel se mu přiblížil už na rozdíl pouhých dvou bodů. Už v pátek se bude pokoušet o nápravu na ledě pomalu se probouzejících Vítkovic.

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 8:0 (1:0, 2:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 10. Matýs (Holešinský, Dujsík), 23. Rekonen (Pour, Lev), 27. Indrák, 42. Matýs (Zámorský, Rekonen), 46. Zámorský (Jansa, Holešinský), 48. Hrabík (Zámorský, Straka), 57. Dujsík (Hrabík), 58. Söderlund (Piskáček). Rozhodčí: Cabák, Šíř – Brejcha, Klouček. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 3637.

Plzeň: Pavlát – Kvasnička, Zámorský, Laakso, Dujsík, Houdek, Piskáček – Pour, Lev, Rekonen – Söderlund, Indrák, Matýs – Holešinský, Jansa, Schleiss – Hrabík, Soukup, Straka. Trenér: Petr Kořínek.

Olomouc: Sedláček – Ondrušek, Řezníček, Švrček, Rutar, Rašner, Černý, Škůrek – Kusko, Knotek, Klimek – Káňa, Nahodil, Navrátil – Musil, Macuh, Bambula – Menšík, Anděl, Tomeček. Trenér: Jan Tomajko.