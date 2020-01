Třikrát za sebou doma neslavili, v úterý navíc nedokázali v Pardubicích navázat na povedený výkon z Třince. Olomoučtí hokejisté mají doma co napravovat.

„Chtěli jsme tam vyhrát, ale bohužel výkon nebyl takový, jaký jsme si představovali. Byl to velmi těžkopádný zápas z obou stran, který nakonec skončil remízou,“ říká pro klubový web hanáckého celku jeho kapitán Martin Vyrůbalík.

Zatímco v neděli v Třinci se hrál pohledný hokej, v zápase proti poslednímu Dynamu se to říct nedalo. „Rozhodně to pro fanoušky nebylo moc pěkné utkání, protože moc střel ani na jedné straně nebylo. Víceméně se oba celky praly o výsledek,“ konstatuje Vyrůbalík.

Mora tak promarnila možnost navýšit svůj bodový odestup od sestupového 14. místa už na 14 bodů, aktuálně její náskok činí 10 bodů. Nic, co by mělo Kohouty uklidnit, ovšem také nic, co by je mělo přehnaně znervózňovat. Proto se stále mohou směle dívat před sebe.

„My teď potřebujeme každý bod. Chceme se dostat minimálně do předkola,“ hlásí zkušený bek, který na konci ledna oslaví 39. narozeniny. „Mnoho zápasů v našem prostředí jsme pokazili, takže to musíme napravovat venku. Jsme rádi, že jsme něco z Třince a Pardubic přivezli, ale teď je potřeba už vyhrávat také doma,“ burcuje.

Olomouc je na tom doma v této sezoně opravdu bídně. Na svém ledě doposud nasbírala jen 20 bodů (z celkových 45). Stejně málo jich doma získaly jen Vítkovice, ale ty mají ve svém prostředí dva zápasy k dobru.

KOHOUTŮM SE NA HRADEC NEDAŘÍ

Pokud by se Hanáci měli ohlížet na statistiky, nic přívětivého je nečeká ani teď v pátek. Proč? S královéhradeckým Mountfieldem totiž v aktuální sezoně oba zápasy prohráli (0:2 a 1:2), dohromady na Východočechy nenašli recept už čtyřikrát za sebou.

„S Hradcem nemáme příliš oslnivou bilanci, ale na to se dívat nemůžeme. Po novém roce, když to zhodnotím celkově, to není tak špatné. Herní projev je podle mě lepší, ale potřebujeme pravidelně vyhrávat. Věřím, že Hradec porazíme,“ nechce se Vyrůbalík. řídit minulostí.

Tým trenérské dvojice Vladimír Růžička & Tomáš Martinec ještě nejspíš vstřebává euforii z úterního postupu do finále hokejové Ligy mistrů, které se uskuteční 4. února na jejich ledě proti trojnásobnému vítězi soutěže, týmu Frölundy ze švédského Göteborgu.

„Sezona se úplně nevyvíjí tak, jak bychom si představovali, ale tohle je úspěch jak pro Hradec, tak celý český hokej,“ prohlásil obrovitý obránce Richard Nedomlel, který se v odvetě proti stockholmskému Djurgårdenu podílel jednou brankou na výhře 3:0.

Ano, na mezinárodním poli je to v podání Hradce Králové jedna velká jízda, v Tipsport extralize už tolik ne. Na druhou stranu, i tam se Mountfieldu v poslední době začalo dařit. V předešlých čtyřech zápasech poznal hořkost porážky jen jednou, a to až po prodloužení proti Mladé Boleslavi.

Deváté místo a 51 bodů ale zatím Hradci nezaručuje příliš spokojenosti, proto i jeho hráči budou chtít za každou v utkání 37. kola Tipsport extraligy vyhrát.

„S Olomoucí to jsou vždycky speciální zápasy. Hodně defenzívy, vítězí se na jeden nebo dva góly. Víme, že hodně brání, mají dobrého gólmana. Pokud to bude do poloviny zápasu 0:0, tak musíme hrát hlavně trpělivě,“ předpovídá 23letý útočník Mountfieldu Patrik Miškář.

ALEŠ JERGL PODRUHÉ V ROLI PROTIVNÍKA

S Hradcem na Hanou přijede i útočník Aleš Jergl, olomoucká kometa minulé sezony. Jak se mu v novém působišti daří? Během 33 zápasů nasbíral 15 bodů (5+15). V Olomouci, kde v předešlém ročníku zapsal v základní části 27 bodů, si od svého odchodu zahraje podruhé. V prvním duelu na Hané v roli soupeře pomohl k výhře 2:0 jednou asistencí.

Oba celky od sebe nyní dělí šest bodů, Mora by v případě výhry a prohry Kladna proti Kometě Brno mohla poskočit zpátky na desátou pozici, která zajišťuje postup do předkola play-off.