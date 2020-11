„Všechny pětky předvedly kvalitní, kolektivní výkon. Bylo to však velmi ubojované utkání.. Netuším, kolikrát Olomouc byla na ledě, my jsme se tam objevili pětkrát. Ještě to není úplně ono, bylo to takové nemastné neslané,“ zhodnotil vítězství asistent hlavního trenéra Martin Hamrlík.

„Z utkání však bereme tři body. Před zápasem jsme měli na kontě jednu výhru (2:0 – pozn. red.). Určitě teď bude dobré přijít na trénink. Vítězství nám určitě pomůže psychicky,“ věří někdejší výborný obránce.

Zatímco v pondělním zápase Berani proti favorizované Spartě Praha inkasovali šestkrát, ve středečním večerním duelu soupeři povolili jedinou úspěšnou trefu. Zbytek pojistil brankář Libor Kašík.

„Vychytal nám vyložené šance. Potvrdil výborný výkon se Spartou,“ vychválil svého svěřence Hamrlík, který mimo jiné připomněl zákroky na začátku druhé třetiny, kdy si na něj nepřišel zkušený útočník Tomáš Čachotský.

Martin Hamrlík ovšem po konci duelu měl také slova chvály pro své forvardy. Po Spartě se znovu prosadili Bedřich Köhler a Jakub Šlahař, druhou branku v sezoně vstřelil Pavel Sedláček. Do prázdné svatyně se poté poprvé v letošním extraligovém ročníku trefil Jiří Ondráček.

„Je skvělé, že se naši střelci našli,“ poukázal na skutečnost, že v úvodních čtyřech zápasech probíhající sezony se jeho svěřenci prosadili pouze pětkrát.

Přes radostné okamžiky se ještě jednou vrátil k zápasu se Spartou Praha.

„Po zápase jsme to sice viděli růžově, ale pak jsme si sedli k videu a ukázali si, že jsme hráli špatně do obrany. Dvě branky jsme dostali do prázdné branky. Řekli jsme si, že takhle nemůžeme hrát. Spartě jsme to dali zadarmo. Chtěli jsme se především soustředit na obranu,“ odtajnil po konci večerního zápasu plán, který Beranům vyšel na jedničku.

Po vítězství s Olomoucí nyní bude s realizačním týmem a hlavním trenérem Robertem Svobodou přemýšlet, jak se postaví k náročnému programu.

„Kdy se dostaneme na standardní úroveň momentálně nedokážu říct. Určitě nás bude dohánět fyzička, moc jsme toho nenatrénovali. Na suchu to sice bylo v pořádku, na ledě však nevíme,“ přiznal Hamrlík.

Ani na stadionu Olomouce nebyl vzhledem k současné epidemiologické situaci povolený vstup diváků na stadion. Místní se to tak snažili nahradit skandováním fanouškům přes puštěné reproduktory.

„Hrůza. Přišlo nám to špatné. Jakoby reprák šustil celou dobu. Buď ať se to udělá kvalitně nebo vůbec. Bylo to jak někde, když se v Malenovicích hlásí rozhlas a hasiči říkají, že bude zastavená voda,“ smál se Hamrlík, který však ihned mluvil vážně. „Radši ať tímto způsobem to nepouští. Musí to mít určitou úroveň,“ má jasno.