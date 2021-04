Už je to druhý týden, co si olomoučtí hokejisté užívají zasloužené dovolené po velmi náročné sezoně. Není od věci se za ní ale ještě jednou ohlédnout optikou čísel.

GÓLOVÁ MIZÉRIE

Střílení gólů, problém, který trápí hanácký celek řadu let. V tomto ročníku to bylo ale vůbec nejpalčivější od doby, co se Kohouti v roce 2014 vrátili mezi tuzemskou elitu.