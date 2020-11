„Musíme dál předvádět to, co jsme předváděli od druhé třetiny proti Spartě,“ uvedl Lukáš Kucsera, který se postaral o dvě ze čtyř olomouckých tref.

Hlad po výhře jste zahnali proti silné Spartě. Čím jste ji předčili?

Věděli jsme, že Sparta bude dobře bruslit. Chtěli jsme se jim od první třetiny vyrovnat, ale úplně nám to na začátku zápasu nejezdilo. Zachránil nás první gól, od druhé třetiny to potom bylo daleko lepší. Soubojů jsme podle mě vyhráli více a celkově jsme předvedli velice dobrý výkon.

Vy jste se na výhře podílel dvěma brankami, to musí potěšit dvojnásob.

Dva góly jsou super. V posledních zápasech jsem nehrál moc dobře, takže jsem rád, že nějaký gól mi tam padl a mohl jsem týmu pomoct. Snad mi to pomůže i na psychice.

Jeden z vašich gólů byl i rozhodující, padl v poslední minutě druhé části. Jak k němu došlo?

Šel jsem z trestné lavice a dostali jsme se do situace dva na jednoho. Silva (Silvester Kusko, pozn. red.) si to dával na bekhend a potom puk přihrál před bránu. Já se snažil předskočit beka, což se povedlo. Pak jsem do kotouče jen plácnul a střela vyletěla nahoru.

Vyhráli jste poprvé po šesti zápasech. Bylo už v kabině znát, že se dlouho nevyhrálo?

Určitě to v hlavách bylo. Proher bylo dost. Sebedůvěra samozřejmě stoupá každým bodem. Doufám, že na to navážeme a budeme i v dalších zápasech předvádět to, co jsme proti Spartě předváděli od druhé třetiny.

Pokračovat můžete hned v neděli, kdy jedete do Prahy odehrát odvetu proti Spartě. Dost netypické, že?

Tady na to nejsme zvyklí, proto je to trochu zvláštní. Ale není to zas tak moc speciální a určitě se na další utkání zase připravíme. Dneska jsme se tak nějak oťukali.