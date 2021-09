„Ten zákrok mi pomohl, od té doby jsem si začal věřit,“ řekl po své premiéře v dresu kohoutů brankář, který přišel jako dočasná náhrada za dlouhodobě zraněného Branislava Konráda.

Vůbec nebylo znát, že poslední zápas chytal 12. března za rakouský Villach. „Taky toho mám plné brejle,“ smál se. „V létě jsem ale strašně makal, opravdu jsem dřel. Věřím, že se mi to teď bude vracet,“ pravil muž, který má na Hané podepsáno do listopadové reprezentační pauzy.

Sedláček chytal výborně, spolehlivě, puky z něj nevypadávaly. „Je to zkušený gólman, u něj ani tak dlouhá pauza nehraje roli,“ chválil Zdeněk Moták, kouč Mory.

Prvních pár minut ale moc práce neměl, zato na druhé straně se Petr Kváča musel otáčet. A v šesté minutě už dokonce i tahat puk ze sítě, skvostně do horního rohu se trefil mladíček Jan Bambula, který zapsal první trefu v sezoně.

Čtyři minuty po první přestávce pak přišla řada na… ano, na Davida Krejčího. Gól dal i v šestém utkání sezony, celkově už sedmý. Čekalo se, že bude plnit svou bodovou kolonku hlavně přihrávkami, ale zatím je v roli kanonýra.

„Když se podíváte na moje statistiky v NHL, převažují asistence. Jsem rád, že to tam teď padá, ale myslím, že se to otočí,“ pravila největší osobnost tohoto ročníku extraligy. Jeho pasy jako z partesu zatím parťáci neproměňují, on ty jejich ano. Půlku jeho gólu proti Liberci by si mohl přičíst Jan Káňa.

„Ale nechám si ho celý,“ zasmál se Krejčí. „Vážně skvělá nahrávka, stačilo jen nastavit hokejku,“ dodal. „Klepu, jen ať mu to vydrží,“ doufá Moták.

Krejčího trefa byla nakonec vítězná. Liberec totiž v 37. minutě díky Jelínkovi snížil. Bylo to jen pár minut poté, co Mora nedokázala vytěžit nic ze svého přesilovkového kolotoče. Ale nevadilo to. Branku z přesilovky nakonec Hanáci dali, ve 45. minutě nádherně vymetl šibenici Káňa a právem byl vyhlášen hráčem utkání.

„Musím říct, že jsme hráli opravdu dobře a kvalitně,“ lebedil si Moták. „Naše výkonnost jde pořád nahoru,“ dodal.

Po šesti duelech mají Olomoučtí deset bodů. Spokojenost?

„Nechci být nenažraný a ještě si u toho mlaskat, jak se říká, ale myslím si, že jsme mohli mít bodů i více,“ nechal se slyšet Moták.

Možnost přidat další body? Už v úterý, zase doma. Tentokrát v derby se Zlínem.

Olomouc - Liberec 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Bambula (Kolouch), 24. Krejčí (J. Káňa, Kucsera), 45. J. Káňa (Ondrušek, Kucsera) – 37. P. Jelínek (J. Vlach, Rosandić). Rozhodčí: Kika, Obadal – Pešek, Malý. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 4475.

Olomouc: J. Sedláček – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, Krejčí, Kucsera – Burian, J. Knotek, Navrátil – Klimek, Handl, Kunc – Strapáč, Kolouch, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.

Liberec: Kváča – Šmíd, Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner, Filippi, Záborský – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek, Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Šír – Jiruš. Trenéři: Augusta a Kudrna.