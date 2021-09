Máte za sebou debut v dresu Kohoutů. Jaký byl?

Hodně dobrý, vyhráli jsme, tři body, proti strašně silnému týmu. Super, jsem spokojený.

Kdy vám v zápase bylo nejhůř?

Na začátku, tam nám dali tyčku. Od našeho obránce to šlo se štěstím ven. Pak mi pomohl ten zákrok hokejkou, od té doby jsem si věřil. Tohle bylo hektické.

Zmiňujete zákrok hokejkou z konce první části, ten byl famózní. Zachraňoval jste puk na čáře?

Sám bych to chtěl vidět, asi to bylo někde na čáře. Pro mě super, že to ani nezkoumali (usmívá se).

Přitom dlouho jste se v první třetině moc nezapotil.

Bylo to díky týmu. Než aby na mě za prvních pět minut šlo třeba osm střel, tak mě kluci nechali rozkoukat. Myslím, že to nakonec hrálo v náš prospěch.

Pro vás to byl první zápas po víc než půlroce.

Tak nějak. Ten poslední měsíc v Rakousku jsem byl navíc zraněný. Takže toho mám teď plné brejle.

Navzdory té dlouhé pauze jste ale působil velmi spolehlivě a jistě.

Věděl jsem, že budu muset na nabídku čekat. Přes léto jsem hodně dřel, opravdu jsem dost pracoval. Doufám, že se mi to teď bude vracet.

Na jak dlouho máte v Olomouci dohodu?

Jsme domluvení zatím do repre pauzy (listopad) a pak uvidíme, jak to bude vypadat. Pro mě je nejdůležitější, abych pomáhal týmu a tým pomáhal mně. Pak kdo ví, co se stane. Opravdu teď nad ničím nepřemýšlím, snažím se mít čistou a možná i to mi pomohlo.

Fanoušci vás velmi vřele přijali. Co jste říkal atmosféře?

Fantastická. Už když jsem byl minulý zápas na lavičce, tak jsem říkal kustodům, že taková atmosféra na těch nových stadionech není. Olomouc, Kladno, Zlín… to jsou stadiony, kde je taková domácí atmosféra, kterou si pamatuju, když jsme byli malí. Člověk fakt cítí energii, která ho žene dopředu. Jen tak dál, ať fanoušci chodí ještě ve větším počtu.

Příští zápas hraje Olomouc se Zlínem. Pokud budete v bráně, bude to pro vás specifický duel?

Ani ne. Za posledních osm let jsem tam strávil půlroku, takže to pro mě moc speciální nebude. Kromě toho, že tam v létě se ženou býváme, tam už nic moc společného nemám. Pro mě to bude další normální zápas.