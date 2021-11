Sedm zápasů, čtyři vítězství, úspěšnost zásahů přes 92 procent. To je bilance brankáře Jakuba Sedláčka při jeho výpomoci hokejistům Olomouce. Od příštího týdne by už však zkušený gólman měl oblékat dres brněnské Komety. S informací přišel ve středu server iSport.cz.

Brankář Jakub Sedláček v dresu HC Olomouc. | Foto: hc-olomouc.cz/Alena Zapletalová

„Lze předpokládat, že někam půjde. Jestli má někdo ověřenou informaci, že jde do Komety Brno, tak asi jde do Komety Brno. Já to nemůžu potvrdit, ani vyvrátit,“ řekl Deníku generální manažer HC Olomouc Erik Fürst.