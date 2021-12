„Je to ale neskutečný hráč. S Káňou jsou na ledě strašně cítit,“ přiznal brněnský gólman po utkání.

Tentokrát ale byl hvězdou večera právě on. Přestože zásluhy přisuzuje hlavně precizní defenzivě celého týmu. „Nerad bych to zakřikl, ale od pauzy se v obraně pořád zlepšujeme a dnes to podle mě bylo zatím nejvíce vidět. Klukům musím poděkovat, nebyly tam žádné dorážky nebo nájezdy, takže super,“ pochvaloval si.

Bývalí spoluhráči na něj vyslali celkem 31 střel, nejvíce (5) kapitán Mory Jiří Ondrušek. „Samozřejmě, že to byl těžký zápas. Nám se povedla první třetina, od toho jsme se odrazili. Pak jsme dali dva góly, narostla nám křídla a odehráli jsme dobré utkání,“ byl Jakub Sedláček spokojen.

Těžit mohl i z toho, že hráče nedělního soupeře měl z více než měsíčního působení v Olomouci dobře přečtené. I když u některých to zkrátka příliš nejde. David Krejčí ale na Sedláčka vyslal jen dvě střely. Obě brankář Komety lapil.

„Věděl jsem, co zhruba hrají, ale on je neskutečný hráč. Můžete udělat trošku něco jiného, on to ale vidí a dá vám to pak úplně jinam,“ popsal gólman. „Krejčí s Káňou jsou na ledě strašně cítit. Letos jsou lídry v celé extralize, klobouk dolů před nimi,“ smekl.

Moru potopil její bývalý gólman. Sedláček vychytal Kometě výhru

Z Olomouce do Brna? Tlak v Kometě je obrovský

Za Kometu odchytal Jakub Sedláček své čtvrté utkání od příchodu z Olomouce, slavil třetí vítězství. Zdá se, že se usadil na pozici brněnské jedničky.

„Musel jsem se aklimatizovat, bylo to opravdu těžké. Tréninky, všechno bylo nové. Jsem rád, že si pomaličku zvykám. Ten tlak v Kometě je obrovský. Škoda restrikcí, protože u nás doma je to naše obrovská výhoda,“ zmínil zvláštní auru kolem brněnského klubu.

Nechybělo přitom moc a Sedláček zůstal při zranění Branislava Konráda v Olomouci. Z jednání ale sešlo a zlínský odchovanec vybíral z dalších nabídek, přestože na Hané byl spokojený.

„Nerad bych se k tomu vyjadřoval, prostě to nevyšlo. Braňo tady vychytal spoustu vítězství a dobrých zápasů, oni mu věří, já to chápu,“ říká.

Kohouti stále čekají na Konrádův návrat po nepříjemném zranění krčních svalů po zásahu bruslí Petra Koukala v přípravě. Po odchodu Sedláčka de facto vše leží na Janu Lukášovi.

„V Olomouci asi věděli, jak to bude. Braňo ale, co jsem slyšel, ještě na návrat nevypadá. Honza to má těžké. Lítá na něj spousta střel každý zápas, myslím si, že kdyby si odfrkl třeba jeden zápas, pomohlo by mu to. Ale co jsem viděl, tak odvádí super práci. Dnes zase chytil asi čtyři góly,“ pochválil Jakub Sedláček závěrem bývalého kolegu.