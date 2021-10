A jaká série pokračuje? Mora dala počtvrté za sebou jediný gól a největší tahoun David Krejčí vyšel počtvrté bodově naprázdno.

„Je to málo. Budeme muset pracovat na střelecké produktivitě, protože to nás dostává dolů. Neproměnili jsme ani přesilovou hru,“ mrzelo olomouckého trenéra Zdeňka Motáka.

Úžasná čísla Jakuba Sedláčka, který měl před utkáním úspěšnost zásahů 97,41 procenta a ještě neprohrál, poprvé narušil ve 12. minutě Andrej Kollár, za čtyři minuty pak přidal druhou branku v přesilovce Martin Zaťovič.

Potřetí Sedláčka ve druhé třetině překonal dělovkou obránce Radek Kučeřík. Jan Káňa poté pouze snížil na 1:3. Čtvrtou branku přidala Kometa do prázdné klece, trefil se Luboš Horký.

„Kometa hrála velice dobře do obrany, z naší strany to bylo kombinačně hodně ze složitosti. Bylo tam málo jednoduchosti, přímočarých akcí, zakončení a tlaku do brány,“ zhodnotil Moták.

Derby tak po dvou triumfech Olomouce ovládli Brňané. Ve čtvrtek Kohouti zamíří do Mladé Boleslavi, v neděli do „Plecharény“ dorazí pražská Sparta.

HC Kometa Brno – HC Olomouc 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Kollár (Krištof), 16. Zaťovič (M. Haščák, P. Holík), 31. Kučeřík (Krištof, Kollár), 59. L. Horký (P. Holík, P. Mueller) – 38. J. Káňa (Rašner). Rozhodčí: Hejduk, Veselý – Hynek, Ganger. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 6 756.

Kometa: Tomek – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši, Bartejs, D. Mikyska – Kollár, Krištof, P. Mueller – Zaťovič, P. Holík, L. Horký – M. Haščák, T. Šoustal, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Vincour. Trenéři: Kalous, Horáček a Kováčik.

Olomouc: Sedláček – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, David Krejčí, Kucsera – Olesz, J. Knotek, Navrátil – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.