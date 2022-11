Samozřejmě to bylo těžké, strašně dlouho jsem nechytal. Kluci mi to dneska velmi usnadnili, zvlášť v první třetině, kdy bylo málo střel. V podstatě celý zápas jsme hráli výborně do obrany. Nejtěžší byla druhá třetina, kdy tam byly nějaké šance.

Hráči Českých Budějovic vás zaměstnali jen 13 střelami. Nepřekvapilo vás, že to na gólmana, který tak dlouho nechytal, nezkoušeli častěji?

Abych pravdu řekl, kdybych byl v zápřahu, bylo by to o dost těžší. Člověk tam obyčejně je a přemýšlí, když to na něj dlouho neletí. Ale tím, že jsem dlouho nechytal, jsem se soustředil jen sám na sebe. Nic jiného. Nezáleželo mi na tom, jestli na mě půjdou dvě střely, nebo padesát. Chytal jsem si svoje.

Po příchodu do Olomouce jste si na start musel počkat. Dalo se to vzhledem k formě Jana Lukáše pochopit?

Samozřejmě. Lukyn měl ty zápasy výborné. Měl tam jednu nulu, výhry na Spartě a v Mladé Boleslavi. Trenéři ho podrželi. Důležité je, že sbíráme body jako tým.

Mora se před pauzou posunula na třetí místo! Budějovice Sedláčka nezaměstnaly

Naposledy jste chytal v únoru. To je dlouhá doba, jaké to pro vás bylo?

Bylo to těžké. V únoru mi na tréninku v Brně zlomili prst. Konec sezony jsem nestihl. Byl bych připravený až na semifinále, ale vypadlo se už v předkole. Bylo to nepříjemné, pak jsem čekal na angažmá. Doufám, že už se někde uchytím. Třeba to bude zrovna tady. Uvidíme, jak to bude dál.

Dlouho je tu stabilní dvojice gólmanů. Věříte, že i přesto byste tu mohl získat trvalé místo?

Uvidíme. Musíme si potom sednout a domluvit se, co dál. Samozřejmě vím, jaká je tu dvojice a že tu funguje už dlouho. Momentálně nevím, co bude. Aktuálně mám smlouvu do konce listopadu. Asi bude víc záležet na Olomouci, co bude chtít. Už se mi moc nechce pendlovat, a kdyby nějaká šance byla… prostě uvidíme.

Probliklo vám hlavou, že znovu ve vašem olomouckém angažmá hraje roli zranění Branislava Konráda?

Takové déjà vu jsem měl. Když se pan Fürst ozval, říkal jsem si, že se to jen tak nevidí. Když jsem sem přišel, tak to byl srandy plný kopec (usmívá se). Jsem rád, že jsem tady a že mě kluci znovu tak dobře přijali. Užívám si to.

Nebyl Erik Fürst naštvaný, že jste vloni vzal Kometu?

Ne, ne (usmívá se). Naopak si myslím, že jsme se rádi slyšeli. Nějakým způsobem to vloni fungovalo, a i když jsme se minulý rok nedohodli, třeba se dohodneme letos. Uvidíme.

Je pravda, že jste se připravoval se Vsetínem?

Ano, někde jsem musel s týmem trénovat. Trénoval jsem tam už minulý rok. Byl jsem domluvený s Radimem Tesaříkem (sportovní manažer Vsetína, pozn. red) a Romanem Peschoutem, který vychoval mladého Málka, který je teď ve Finsku. Ta příprava pro mě byla extraligová. Proto jsem tam byl.

Je Mora bez Davida Krejčího jiná?

Ani bych neřekl. David byl v kabině takový tišší, spíš jsme si tak nakládali všichni ostatní (směje se). Řekl bych, že se tak trochu čekalo, že tu nebude. O to víc je Mora semknutá. Co jsem viděl těch pár zápasů, tak musím říct, že hrajeme dobrý hokej. Jde vidět, že se to dobře uchopilo. Sbírají se body, což je nejdůležitější.

Ale přece jenom, nepřekvapilo vás, že postavení v tabulce je až tak dobré?

Řekl bych, že minimálně na začátku to pro každého asi překvapení bylo. David byl persona extraligy, a když odešel, možná se čekalo, že to nebude takové, jako to teď je. Kluci se ale semkli a podle mě hrajeme dobrý hokej. Jen tak dál.

Znovu jste si před olomouckým publikem užil děkovačku. Super pocit?

Výborné! Tady takové stadiony už jsou asi jenom dva. A Zlín spadl. Já jsem v tom vyrůstal, mám na to jenom krásné vzpomínky. Mám to rád, má to svoje kouzlo. Fanoušci jsou výborní, jsme za to rádi. Jsou naším šestým hráčem.

Zmiňujete Zlín. Co říkáte na to, že se po pádu rozjíždí v první lize hodně pomalu?

Asi mně to nepřísluší hodnotit, nejsem tam. Ale překvapený jsem, že nejsou někde víc nahoře.

Střípky D. Kobylíka: Chytil bez repre? Byl by to větší skandál než VAR v Plzni

Autor: Denis Manina