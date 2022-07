„Do útoku nám přišli Jakub Orsava, Pavel Musil a Lukáš Anděl, do obrany pak Lukáš Mareš. Myslíme si, že by nás tyto příchody měly jednoznačně posílit, protože Musil s Orsavou už mají něco odehráno a Anděl už má také 25 let, což je nejlepší hokejový věk," říká sebevědomě trenér olomouckých Kohoutů Jan Tomajko.

„Očekáváme tedy zlepšenou produktivitu. Musím navíc zaklepat, že jsou zatím, až na drobné zranění Lukáše Kucsery, všichni zdraví," dodal.

Olomoučtí hokejisté stojí na prahu sezony, ve které by jistě rádi vylepšili své loňské desáté místo, které jim připadlo po vypadnutí v předkole play-off. Jaký bude nejbližší týmový program a sezonní ambice?

„První týden bude takový zahřívací. V tom dalším už do toho ale šlápneme o trochu víc a přejdeme i na dvoufázový režim, ke kterému se v srpnu přidá i osm přípravných zápasů," popisuje kouč Hanáků. „Určitě bychom chtěli být lepší než v minulé sezoně, kdy jsme opravdu neskončili tak, jak bychom my a naši fanoušci očekávali. Pro zlepšení uděláme všechno, co bude v našich silách," dodal

Ono zlepšení ale nebude jen tak něco jednoduchého. I přes příchod několika poměrně slušných posil totiž týmu z Plecharény reálně hrozí, že by mohl přijít o svou největší hvězdu, která v minulé základní části sama uhrála 46 bodů z 51 odehraných zápasů. Řeč samozřejmě není o nikom jiném, než o nejen české hokejové megastar Davidu Krejčím.

„Těžko říct, jak to dopadne. Pokud odejde, tak to bude zase něco jiného. Rozdíl by to ale každopádně byl. Takový hráč je zkrátka nenahraditelný. Když to přijde, tak si s tím ale holt budeme muset nějak poradit a tahounství se bude muset přesunout z jednoho na více hráčů," popisuje možná již blízkou realitu. „V kontaktu s Davidem samozřejmě jsme, takže už něco víme," uzavřel s lehkým nádechem tajemna Jan Tomajko.