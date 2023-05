S některými jsme jednání dokončili. Většina partnerů nám zůstala věrná. S dalšími partnery jsou ta jednání složitější.

Má proto sportovní manažer Pavel Hanák trošku svázané ruce? V rozhovoru pro Deník přiznal, že má při skládání týmu ztíženou situaci.

Pan sportovní manažer ví, že dokud nebudeme mít garanci toho, že se rozpočet naplní penězi, jsme samozřejmě trošku opatrnější ve výběru hráčů a nastavení podmínek pro hráče. Vedle sportovních výsledků je pro mě zásadní, aby klub byl finančně zdravý. Pokud se s některými firmami nedomluvíme a rozpočet klesne, tak tady holt nebude tolik drahých hráčů.

Některými firmami myslíte hlavně přerovskou Meoptu? Můžete potvrdit, že by měla končit její podpora klubu?

Ano, marketingový ředitel Meopty pan Coufal mi oznámil, že Meopta nebude dále podporovat přerovský hokej. Snažil jsem se kontaktovat majitele Meopty pana Rausnitze, bohužel bez úspěchu. Meopta byla spojena s hokejem v Přerově po desetiletí, její jméno nesou fanoušci Meofans, hala Meoaréna a tak dále. Mrzí nás to nejen po stránce ekonomické, ale bereme to i jako ztrátu tradičního a dlouhodobého partnera. Propojení Meopty a hokeje bylo velmi těsné, pořádali jsme akce pro zaměstnance Meopty, společné bruslení s hráči A-týmu, poskytovali vstupenky a permanentky. Meopta byla prezentována na všech marketingových nosičích HC Zubr Přerov.

Dozvěděl jste se důvod ukončení spolupráce?

Při jednání s marketingem Meopty byla zmíněna spokojenost s propojením firmy a hokeje. Bohužel se nenašly v rozpočtu Meopty peníze na podporu hokeje. Samozřejmě rozumím tomu, že firmy po covidové době a v dnešní nelehké situaci mají ekonomické potíže a nemají zdroje na podporu sportu obecně.

Co to znamená pro profesionální hokej v Přerově?

Byli jsme velmi rádi, že se nám podařilo domluvit další podporu ze strany města a i generální partner Pivovar Zubr nám potvrdil zájem na další spolupráci v rozsahu stejném jako v uplynulé sezoně. Ztráta Meopty je ale zásadním problémem pro rozpočet klubu. Chceme hrát důstojnou roli v Chance lize a k tomu potřebujeme mít zajištěný rozpočet. Což v tuto chvíli nemáme.

Může se stát, že nepodáte přihlášku do Chance ligy a profesionální hokej v Přerově po osmi letech skončí?

Ano, i to se může stát! Celou dobu i s podporou Meopty hrajeme v první lize v horní polovině tabulky a hráli jsme vždy play-off. Juniorka bude hrát také nejvyšší hokejovou soutěž v České republice a jsem přesvědčen, že Přerov je hokejové město a vychovává spoustu kvalitních hokejistů. Bohužel bez finanční podpory sponzorů se hokej neobejde. Musíme si sednout s městem, generálním partnerem i dalšími sponzory a rozhodnout co dál. Věřte mi, že budeme dělat všechno pro to, aby se tu profesionální hokej mohl hrát dál.

Věřme tedy, že vše dobře dopadne a přesuňme se ke sportu. Jak hodnotíte minulou sezonu, kdy klub opět skončil ve čtvrtfinále play-off?

Je to pro nás nějaké zakleté. Nemyslím si, že jsme čtvrtfinále odehráli špatně. Byly to vyrovnané zápasy. Tvrdím, že kromě štěstíčka nám chyběla i troška hokejového umění. Když dvakrát nedáte nájezd, není to jen o štěstí. Byla taky samozřejmě velká škoda, že jsme nezvládli konec základní části a museli do předkola. To nám ubralo nějaké síly, šlo o stresové období.

A celkové hodnocení ročníku?

Sezonu hodnotím jako standardně úspěšnou. Byli jsme mezi osmi nejlepšími týmy soutěže. Hráli jsme play-off docela slušně. Mrzí nás ale, že jsme opět nepostoupili do semifinále.

Ze strany fanoušků se během sezony ozývalo hodně hlasů kritizujících „nepohlednou“ hru Zubrů. Řešili jste tuto situaci? Byl jste s hrou týmu spokojen?

Pravidelně jsme se s trenéry potkávali. Ne, že bych říkal, že hra byla perfektní, to určitě ne. Na druhou stranu, výsledky byly. Je spousta týmů i v extralize, jejichž hra neoplývá hokejovou krásou a pak hrají finále. Je to o taktice. Ale to, že se nám nedaří třeba přesilovky, to jsme řešili. A budeme na tom pracovat dál.

Například změna na trenérském postu ve hře nebyla?

Ne. Já pánům Svobodovi a Dočkalovi věřím. Jsem člověk, který když s někým chce spolupracovat, musí to fungovat i po stránce lidské. A tým funguje. Neměl jsem důvod přemýšlet o změně.

Dalším tématem jsou stále nižší návštěvy v MEO Aréně. Podnikne klub a jeho marketingové oddělení kroky, které by nalákaly na hokej v Přerově více diváků?

Řešíme to. Zkusíme například posunout začátky sobotních zápasů, abychom nehráli v pět. Určitě chystáme akce nebo soutěže pro fanoušky. Pořád si myslím, že pokud budeme hrát nahoře a hezký hokej, lidé si na zimák cestu najdou. Bojujeme i s tlakem digitálních médií a streamů (přímých přenosů z utkání), který je strašně velký. Budeme bojovat dál, nevzdáváme to.

Můžete přiblížit myšlenku změny času sobotních utkání?

Lidé mohou mít v sobotu večer další akce, v sezoně třeba plesy. Pokud bychom hráli ve tři, vše se dá stihnout. Chceme to určitě vyzkoušet a děje se tak i v jiných soutěží. Samozřejmě je škoda, že nemůžeme hrát v neděli, která je podle mě ještě výhodnější. V sobotu mohou lidé odjíždět mimo město.

Deník požádal o vyjádření i vedení společnosti Meopta - optika, s.r.o.



Jiří Coufal, marketingový ředitel: „Společnost Meopta-optika je tradičním podporovatelem sportu a sportovních aktivit nejen v regionu. Jsme dlouholetým partnerem Českého biatlonu a v loňském roce jsme podpořili více než 13 regionálních sportovních klubů v Přerově a okolí. Pandemie Covid-19 způsobila, že řada sportovních klubů se dostala do problémů s financováním, mnoho firem i díky složité ekonomické situaci přestalo tyto aktivity podporovat. V loňském roce jsme evidovali obrovský nárůst žádostí o podporu, nejen ze sportu, ale i kultury a na danou věc jsme museli zareagovat, protože zdaleka přesahuje naše možnosti. Nedokážeme v této oblasti suplovat roli státu a samospráv, proto jsme se rozhodli, že budeme v rámci sponzoringu upřednostňovat dětské sportovní kluby. V současné době revidujeme stávající sponzoringové aktivity a o další spolupráci a podpoře HC Zubr Přerov stále jednáme a zatím nepadlo finální rozhodnutí.

