Generální manažer Mory Erik Fürst si ho přál v Olomouci udržet, ale neuspěl.

Excelentní bruslař se rozhodl využít nabídky, která přiletěla z Plzně.

„Když jsme to v sezoně s manželkou doma řešili, tak se u mě Plzeň prostě jevila nejlépe. To ještě bylo v době, kdy jsem o zájmu Plzně nevěděl,“ zmínil Musil v rozhovoru pro plzen.cz jeden z důvodů své volby.

Musil bydlí s rodinou v Praze, z tohoto pohledu tedy jeho rozhodnutí dávalo smysl. Ale nejen to.

„Plzeň je mi dlouho sympatická – výkony, stylem hry. Vždycky se tady hraje o nějaký úspěch a to u mě asi nejvíc rozhodlo,“ nechal se slyšet taky do kamery klubové televize svého nového chlebodárce.

„Když se ozvali agentovi, tak jsem byl rád. Naštěstí to dopadlo a domluvili jsme se rychle,“ potěšilo ho.

Udělat finální rozhodnutí ovšem pro něj nebylo vůbec snadné.

„Z Olomouce se mi samozřejmě neodcházelo lehce, bylo to tam fajn,“ dodal.

„Hrozně se mi tam líbilo. Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí, dali mi fakt šanci. Teď jsem prostě musel myslet trochu více na sebe, než jim splácet nějaký dluh,“ popsal 27letý křídelník, který tak k dohromady 28 bodům za Olomouc další nepřidá.

REPRE? NEVÍM, JESTLI TO BUDU MÍT LEHČÍ

Díky štaci v Olomouci se zase dostal nejen fanouškům pořádně do podvědomí. Na Hané si vzpomněl na časy, kdy v dresu Mladé Boleslavi válel po boku Tomáše Hyky a Radana Lence. Tehdy nakoukl i do reprezentace. Tam by teď mohl mít teoreticky o něco blíž než hráči z jiných klubů.

Asistenty nového trenéra národního týmu Filipa Pešána se totiž stali Martin Straka, majitel plzeňského klubu, a Jaroslav Špaček, jeden z asistentů Plzně.

„Nevím, jestli to budu mít lehčí. Spíš těžší v tom, že asistenti budou pod větším tlakem, když budou brát někoho ze svého týmu,“ nabídl Musil druhý pohled.

„Ale samozřejmě, když ten hráč bude podávat dobré výkony, tak určitě šanci dostane,“ doplnil. Doposud v nejcennějším dresu nastoupil ke třem přípravným zápasům. Bude se mu v Plzni dařit tak, aby tuhle sbírku rozšířil?