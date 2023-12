Přísný trest vyfasoval od předsedy disciplinární komise hokejové Tipsport extraligy Viktora Ujčíka olomoucký forvard Rok Macuh. Nezahraje si ve dvou následujících utkáních kohoutů proti Litvínovu a Kladnu. Důvod? Údajné fyzické napadení rozhodčího.

Rok Macuh | Foto: Deník/Jan Pořízek

Macuh se v nedělním utkání s Mladou Boleslaví na konci první třetiny dostal do střetu s hlavním rozhodčím, který dohlížel na souboj u mantinelu, do kterého slovinský útočník chtěl přijet. Do sudího přitom zboku narazil, na ledě paradoxně skončil on sám. Přesto se ve středu dozvěděl přísný verdikt.

„Při svém rozhodnutí zohlednila komise zkušenosti a trendy ve vyspělých hokejových soutěžích a došla k závěru, že byla ve všech případech naplněna skutková podstata přestupku,“ stojí v odůvodnění disciplinárky.

Kromě Macuha dostali stopku za stejný přestupek ještě litvínovský Ondřej Kaše, sparťan Ondřej Mikliš a Michael Frolík z Kladna. Poslední dva jmenovaní navíc zaplatí finanční pokutu.

Rozhodnutí vzbudilo vlnu diskuzí na sociálních sítích, kde se většina fanoušků trestům, které často na první pohled vyplývají spíše ze hry, vysmívá.

