Ani Aron Chmielewski, ani Lukáš Nahodil, nebo třeba Jakub Navrátil. Páteční premiéru Mory rozhodl jiný střelec. Slovinský útočník ze čtvrté lajny Rok Macuh byl při své obnovené extraligové premiéře vidět. Pod výhru Olomouce nad Kladnem 1:0 se podepsal nejen rozhodující trefou, ale i menší šarvátkou. K hattricku Gordieho Howa mu chyběla už jen asistence.

HC Olomouc - Rytíři Kladno září 2023 | Video: Deník/Ivan Němeček

„Měl jsem trošku strach. Nevěděl jsem, co mě čeká, v extralize jsem nebyl šest let. Jsem rád, že to dopadlo s vítězným koncem,“ usmívala se olomoucká posila z prvoligového Přerova.

FOTO + VIDEO: Premiéru rozhodl slovinský důraz. Moře stačil gól Macuha

Ani o soutěž níže v týmu nedalekých Zubrů nebyl 26letý forvard gólovým tahounem, který by rozhodoval zápasy. O to cennější páteční rozhodující gól je, kromě toho, že jde o Macuhovu první extraligovou branku v kariéře. Puk mu tak okamžitě přivezl kolega z útoku Michal Kunc.

„Dostane se někam doma v obýváku,“ pousmál se borec, který za Olomouc nastupoval už v juniorce a posléze si připsal i šest extraligových startů v sezonách 2016/17 a 2017/18.

Pak ale zamířil do prvoligového Havířova a posléze dokonce do druhé ligy – hrál za Orlovou a Nový Jičín. Slovinský pracant nikdy neměl předpoklady být opěvovanou hvězdou na čele kanadského bodování.

Přednosti Macuha jsou v důrazu, síle v předbrankovém prostoru, soubojích a velmi kvalitní čísla vykazoval rodák z Mariboru v Chance lize i třeba na buly. Tohle vše teď bude testovat v nejvyšší soutěži. A první prověrka dopadla na jedničku.

„Rozdíl je v soubojích a všiml jsem si, že hráči dávají přesnější nahrávky. Jinak ale zatím nevím,“ pokrčil Macuh rameny.

Klepiš mi dal hrazdu. Dal jsem mu ji zpátky

V utkání s Rytíři měl dokonce více šancí ke skórování a dal o sobě vědět i potyčkou s mistrem světa Jakubem Klepišem. „Vše už skončilo a Klepiš dojel a dal mi hrazdu. Tak jsem mu dal hrazdu zpátky a zvrtlo se to, bohužel,“ řekl borec, který má velký potenciál, aby se rychle stal miláčkem olomouckých fanoušků.

Nešlo však o žádný pěstní souboj, v boxu jeden na jednoho by to možná s 39letým bývalým forvardem Washingtonu Capitals nebo Omsku nedopadlo dobře. Ostatně, Rok Macuh má přezdívku „Rocky“.

„Je to hokej. Mám rád, když se hraje tvrdě a je to vyhecované. Mě vyprovokuje něco rychle. Když je to potřeba, je to potřeba,“ zmínil Macuh.

Ten zatím naskočil na centru čtvrté formace s Kuncem a Kucserou. „Hraje se mi s nimi strašně dobře. Oba jsou dobří bruslaři, já tolik ne. Zase vyhrávám souboje. Doufám, že takto budeme pokračovat dál,“ uzavřel Rok „Rocky“ Macuh.

