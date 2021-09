Ke 26. extraligovému gólu v kariéře paradoxně třicetiletému obránci pomohl jeden z Beranů. Brankář Daniel Huf jako by měl kouzlem osudu při střele bývalého spoluhráče na chvíli děravou rukavici. „Šlo to na lapačku, Hufiňo tuhle střelu měl mít,“ uznal Řezníček.

Mora šla do vedení 2:1 a právě jeho gól se ukázal jako klíčový.

Dá se říct, že do vaší trefy jste nebyli lepším týmem?

První gól nás spíš ukolébal, museli jsme si něco říct v šatně. Řekl bych, že v první třetině byl Zlín lepší, ale lámalo se to ve druhé třetině, kdy jsme to převrátili na svou stranu.

Gól jste dával už v přípravě, tam jste ale neřešil schovávání puku. Co tentokrát?

Na tohle moc nejsem. Ale přiznám se, že jsem si na to vzpomněl během třetí třetiny. To už bylo pozdě (úsměv). Mám ten gól v myšlence, pro mě je to důležitější než puk.

Opět jste využili přesilovku. Dostavuje se zlepšení při hře v početní výhodě?

Gól z přesilovky vždy pomůže. Hned je to cítit, že se hraje líp a kluci si tam víc věří.

Pro vás šlo o speciální zápas. Probíhalo hecování s bývalými spoluhráči? Komu výhru dáte nejvíc sežrat?

To zase ne, nikomu. S klukama se známe, něco jsme si tam řekli, ale žádné velké popichování. Kluci mají svoje starosti. Já Zlínu přeji ve všech zápasech kromě toho, který hrají proti nám. Jsem rád, že jsem přispěl našemu týmu k vítězství, tím to pro mě končí.

Berani před utkáním odvolali trenéra Svobodu. Nebáli jste se trošku nového impulsu u soupeře?

Věděli jsme to. Šli jsme do zápasu s tím, že mohou být politi živou vodou. Naštěstí nám vyšlo hned první střídání, kdy jsme dali gól. Pak jsme ale tahali za delší konec.

Jak jste zatím spokojen s angažmá v Olomouci?

Zatím super. Potřeboval jsem změnu, s tím jsem sem šel. Kluci mi pomáhají, jsou super. Výsledky máme zatím dobré, užívám si to.

Dá se říct, že vstup do sezony vyšel na jedničku?

Bodově je to dobré. Teď budeme mít více zápasů venku. Je na nás, abychom to potvrdili a přivezli body. Doma jsme splnili svůj úkol, ale zápasů je ještě hodně.

Do týmu vám přišel další Zlíňák, brankář Sedláček. Co říkáte na jeho první výkony?

Pomohl nám ke dvěma výhrám, jsme za to rádi. Ale ať je tam Honza Lukáš, nebo Sedlo, my hrajeme pořád stejně. Ale hlavně v prvním zápase tam měl těžké zákroky a podržel nás.