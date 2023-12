/FOTOGALERIE/ Skoro na minutu přesně v 11 hodin odjel z olomouckého vlakového nádraží speciál Mora express, který převáží do Prahy více než tisícovku cestujících z řad fanoušků, hráčů a realizačního týmu HC Olomouc k odpolednímu utkání s pražskou Spartou.

Odjezd Mora expressu z Olomouce na hokejové utkání se Spartou Praha | Video: Deník/Ivan Němeček

Masa lidí se před olomouckým nádražím shromáždila už kolem 10. hodiny, odjezd ze třetího nástupiště i samotný nástup pasažérů proběhl bez jakýchkoliv komplikací v pohodové a usměvavé atmosféře.

„Dopředu jsme všem cestujícím posílali instrukce, jak by nástup měl probíhat. A všichni to vzali zodpovědně, patnáct minut před odjezdem z tisícovky chybí asi jen patnáct lidí. Takže super,“ pochvaloval si těsně před odjezdem marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa.

Rekord! Přes tisíc fanoušků vyrazí z Olomouce vlakem na hokej do Prahy

V loňském roce při své premiéře odvezl Mora express do pražské Libně k O2 aréně 650 pasažérů. V povánočním čase byl letos o akci enormní zájem.

„Měli jsme nejprve rezervovaný stejný počet vagónů jako vloni, tedy devět. Ty jsme zaplnili během deseti dní. Pak jsme přidávali vagón po vagónu a skončili na čísle třináct. A to jen proto, že vagóny došly, jinak by jich bylo ještě o jeden či dva navíc,“ prozradil Vejtasa.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Teď už jen, aby bez komplikací proběhla i samotná cesta. „Jedou s námi dvě skupiny policistů, deset členů security. Každý vagón mají na starosti dva pořadatelé. Myslím, že to bude bez problémů. Všem jde primárně o to, aby se hráči dostali na zápas, ten se odehrál a my dovezli tři body,“ řekl závěrem Simon Vejtasa.

Do Prahy by měl Mora express dorazit někdy po 13. hodině. Vlak poté na pasažéry počká, aby po utkání, přesněji v 19.20 vyrazil zpět do Olomouce, kde má příjezd plánován na 21.30.