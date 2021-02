Takový nástup do zápasu se hokejistům Mory už dlouho nepovedl. Ze hry neuplynuly ani dvě minuty a už vedli 2:0. „Do utkání jsme vstoupili výborně,“ pochvaloval si trenér Kohoutů Jan Tomajko.

Jenže jenom z raketového začátku těžit nemohli, Litvínov v plecharéně kousal a pokaždé doskočil na rozdíl jedné trefy. Nakonec to byl boj až do konce, který byl úspěšný pro Olomouc.

„Dlouho jsme za tři body nevyhráli, takže ta nervozita byla pochopitelná. Naštěstí jsme to uhráli,“ dodal Tomajko.

DEVĚT MINUT A CELKEM ČTYŘI GÓLY

Kohouti poprvé udeřili v čase 1:29, kdy se premiérově v sezoně prosadil Lukáš Klimek. „Konečně,“ usmál se rychlonohý útočník.

Ze hry uběhla jen půlminuta a bylo to 2:0, hezkou akcí s přesnou střelou na konci se prezentoval Tobiáš Handl, který ve třetí formaci nahradil Vojtěcha Tomečka. Ten se znovu ocitl na marodce, přitom tam byl vyjma minulého zápasu v Pardubicích celý měsíc.

„Nic si neobnovil, ale po ranním tréninku přišel domů a skolila ho nějaká viróza. Tobiáš ho ale nahradil výborně,“ těšilo Tomajka.

Litvínovská reakce? Time-out a okamžité snížení, které zařídil kanadský bek Irving.

„Tým bylo potřeba uklidnit, před námi bylo ještě dalších 58 minut,“ vysvětloval důvody oddechového času Vladimír Országh, trenér Vervy.

Mora ale dál byla lepší a v deváté minutě zase vedla o dvě branky, Ondruškovu akci dokončil střelou do odkryté klece Petr Kolouch. Pro brankáře Denise Godlu to byl konec, ze šesti střel pustil tři, pro zbytek zápasu ho nahradil 19letý Šimon Zajíček.

„Škoda, že jsme po druhém gólu vzápětí dostali, ale zase jsme potom dali na 3:1. První třetinu jsme odehráli dobře,“ hodnotil Tomajko.

Vstup do druhé části naopak sedl „Chemikům“, Hanzl z pravého kruhu našel místo nad Konrádovým ramenem a bylo to zase jen o gól. Ne na dlouho, po čtyřech minutách nahodil puk na branku Jan Knotek a byl to dobrý nápad. Zajíček ho našel až v síti.

Před pauzou ale Litvínovští stihli snížit. Povedlo se jim to však až napodruhé. Nejprve jim totiž nebyla uznána branka, protože jí dosáhli za pomocí rukavice. Při Zdráhalově trefě o dvě minuty později už ale nebylo co řešit.

„Od poloviny zápasu jsme se zvedli, tlačili jsme se víc do branky, byli jsme lepší. Utkání jsme si ale prohráli v první třetině,“ hodil rameny Országh.

„Druhá třetina byla vyrovnaná,“ konstatoval Tomajko, což vyjadřoval i počet střel na branku – 11:11.

ZBYTEČNÁ PASIVITA VE TŘETÍ TŘETINĚ

Jak to bylo ve třetí dvacetiminutovce? Vše podstatné se motalo okolo branky Branislava Konráda, zatímco on čelil 11 střelám, Zajíček na druhé straně musel být v pozoru jen dvakrát.

„Ve třetí třetině jsme začali zbytečně brzo bránit. Pasivní hrou jsme přispěli k tomu, že nás Litvínov přehrával. Díky Braňovi jsme uhájili tři body,“ chválil Tomajko slovenskou oporu Hanáků, kteří si užili tři body poprvé po pěti duelech.

„Pro psychiku hráčů je to dobré,“ řekl Tomajko.

Potěšilo i to, že nad Litvínovem vyhráli poprvé v sezoně, v úterý si v plecharéně střihnou odvetu. Teď se ale Mora soustředí na páteční duel v Praze, kde je čeká Sparta.

HC Olomouc – HC Verva Litvínov 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Klimek (Kunc, Nahodil), 2. Handl (Strapáč, Ostřížek), 9. Kolouch (Ondrušek), 28. J. Knotek (Bambula) – 3. Irving (M. Havelka, L. Stehlík), 24. M. Hanzl (Irving, Jarůšek), 39. P. Zdráhal (Jarůšek). Rozhodčí: Horák, Pražák – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Bez diváků.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, A. Rutar, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, Valenta – J. Káňa, J. Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Ostřížek, Strapáč, Handl – Burian, Kolouch, Olesz. Trenéři: Moták a Tomajko.

Litvínov: Godla (9. Zajíček) – Cibulskis, Balinskis, Kudla, Demel, Ščotka, Irving – F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil – Látal, Gerhát, Žejdl – Jarůšek, M. Hanzl, P. Zdráhal – L. Stehlík, Helt, M. Havelka – Zygmunt. Trenéři: Országh a V. Sýkora.