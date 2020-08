Vůbec poprvé v přípravě se v olomoucké sestavě ukázal Lukáš Klimek. Kde jinde mohl zaujmout své místo než vedle jmenovce Nahodila. K nim trenéři Zdeněk Moták a Jan Tomajko přihodili Jana Káňu.

A první dva jmenovaní ukázali, že by jim to mohlo klapat i bez Pavla Musila, který odešel do Plzně.

Když Klimek v šesté minutě střílenou přihrávkou adresoval kotouč do brněnského brankoviště, stačilo Nahodilovi jen nastavit čepel hole.

Při druhé brance, kterou vstřelil Vilém Burian, to bylo podobné, tentokrát se hezkou příhrou blýskla mladá posila Mory Jan Bambula.

Než se domácí stihli vzpamatovat, bylo to už 3:0 pro hosty. Kolouch převzal ve středním pásmu puk od Kucsery a švihem do pravého horního rohu vyhnal Ondřeje Kacetla z branky, který v dresu Komety debutoval.

„Do utkání jsme vstoupili dobře,“ konstatoval trenér Mory Jan Tomajko.

„I když i Kometa měla také šance, my však byli produktivnější.“

Brno zlomilo smůlu, střílela posila

Střídání gólmanů přineslo Brňanům kýžený impulz, nulu na kontě vstřelených branek v dosavadním průběhu letního poháru se jim ale povedlo smazat až ve 24. minutě.

Střondala z otočky našel před brankou Schneidera, který zavěsil puk za Konráda. Rakouská posila Komety se pak prosadila ještě jednou v 35. minutě a rázem domácí ztráceli na Moru už jen jednu branku.

„Domácí se ve druhé třetině zvedli hlavně díky našim vyloučením, dali dva góly a trošku jsme z toho vypadli,“ komentoval Tomajko.

Svěřenci Libora Zábranského mohli v mnoha případech srovnat, horší už to ale měli v 50. minutě, kdy další spolupráce na trase Klimek – Nahodil skončila gólem.

Pak už se Kometa na závěrečný tlak zmáhala jen těžko. Souboj do té doby bezbodových týmů dotáhli Olomoučtí do vítězného konce a ve skupině C skočili na třetí místo právě před Kometu a za první Hradec Králové a druhé Pardubice.

„Jsme rádi za první výhru,“ uvedl Tomajko.

Odveta se hraje už ve čtvrtek od 17 hodin v Olomouci.