Důležitou roli v utkání sehrál i navrátilec do olomoucké sestavy Lukáš Klimek.

„Spokojeni jsme s bodovým ziskem i s předvedeným výkonem,“ radoval se olomoucký kouč Jan Tomajko.

Ve třetím vzájemném utkání extraligové sezony Mora poprvé proti Kometě zvítězila. Musela ale dotahovat. Skóre totiž otevřel v 10. minutě Jakub Valský, který pohotově po buly zaskočil Branislava Konráda.

Vyrovnat se Kohoutům povedlo po polovině druhé třetiny. Lukáš Nahodil vyslal puk na debutanta v brance Komety v letošní sezoně Pavla Jekela a po obrovském závaru, ve kterém sehrál podstatnou úlohu Klimek, se puk dostal pár centimetrů za brankovou čáru. Situaci musel posuzovat videorozhodčí.

„S Nahecem jsme to důrazem dotlačili do brány i se Zámkem,“ narážel Klimek na fakt, že za čárou skončil i brněnský obránce Zámorský.

„Jsem rád, že na videu bylo vidět, že jsme tam dali Zámka i ten puk a že se to počítalo,“ smál se Klimek, který se vrátil do hry po operaci ramene.

„Byl to těžký návrat, měl jsem toho místy plné zuby, ale kluci z lajny mi hodně pomohli. S nimi se hraje parádně a usnadnili mi to,“ pochvaloval si.

KLÍČOVÝ ZÁKROK KONRÁDA

V koncovce třetí třetiny mohla Mora potrestat zbytečný faul Dávida Bondry, ale Hanákům chyběl důraz v koncovce. Pak se na Konráda řítil Jakub Klepiš, ale olomoucký gólman předvedl skvělý zákrok lapačkou.

„Měli jsme tlak, ale museli jsme si dávat pozor, aby Kometa neujela. Měla na konci jednu šanci, kdy to Braňo vychytal. Díky tomu to skončilo remízou v základní hrací době. To byl asi základ úspěchu,“ oddechl si Tomajko.

V prodloužení se Mora okamžitě hrnula za rozhodnutím a povedlo se. Na Jekela vyzrál ve skvělé formě hrající Jan Káňa a zajistil Kohoutům dva body.

„Prodloužení jsme sehráli dobře. Měli jsme tam už před tím šanci a pak jsme využili přečíslení dva na jednoho,“ pochvaloval si Tomajko.

„Olomouc vyhrála v prodloužení zcela zaslouženě,“ uznal brněnský asistent Jan Zachrla.

„Musím být kritický, protože v naší hře nebylo nic, co bychom očekávali. Pro nás je jediným pozitivem výkon Jekela v bráně,“ dodal.

Kromě Klimka se do sestavy Mory vrátil také Petr Strapáč. „Snad v pátek ještě někdo přibude,“ vyhlížel olomoucký kouč extraligový souboj ve Vítkovicích.

HC Olomouc – HC Kometa Brno 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 34. Nahodil (Klimek), 62. J. Káňa (Dujsík) – 10. Valský (Klepiš). Rozhodčí: Hodek, Kubičík – Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:4. Bez využití.

Olomouc: Konrád – Dujsík, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek, Vyrůbalík - Bambula, Strapáč, Burian - Klimek, Nahodil, J. Káňa – Kucsera, Kolouch, Ostřížek – Gřeš, Handl, M. Tomajko. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Brno: Jekel – Zámorský, F. Král, Freibergs, Holland, S. Svozil, Gulaši, Kučeřík – Mueller, P. Holík, Zaťovič – Klepiš, Brabenec, Valský – D. Bondra, Kusko, Plášek – T. Šoustal, F. Dvořák, Matěj Svoboda. Trenér: L. Zábranský st.