„Valná hromada byla o tom, abychom si stanovili pro kluby proveditelný návrh na výjimku. V rytmu hraní i realizovatelný z pohledu logistiky,“ sdělil pro ČTK Josef Řezníček, ředitel Tipsport extraligy.

Pokud hlavní hygienička Jarmila Rážová schválí výjimku pro nejvyšší hokejovou soutěž, restart bude na programu už v sobotu v podobě čtyř zápasů.

Kohouti budou mít společně s dalšími šesti týmu výhodu v tom, že se začne „až“ v pondělí na ledě Liberce, doma se pak mají představit o dva dny později proti Zlínu.

„Bude to hrozně nepříjemné, protože zápasy půjdou rychle za sebou a pro tělo to nebude nic jednoduchého, taky to bude nebezpečné na zranění. Musíme se s tím ale poprat a věřím, že to zvládneme,“ nechal se po prvním tréninku po nucené pauze centr olomouckých Kohoutů Lukáš Nahodil.

Jak se dalo čekat, nebyl to žádný med.

„První led byl tak nějak na osahání bruslí, sklouznutí se, rozdýchání plící a pohrání s pukem. Vzhledem k tomu, že se hraje už v pondělí, čas není prakticky žádný,“ konstatoval bývalý hráč Pardubic či Komety Brno.

Hráči si vzpomněli na to, jak jim bylo před několika týdny v létě.

„Situace je podobná jako v červenci, když jdete poprvé na led, to ale máte do prvního zápasu několik týdnů. Teď to tak není,“ povzdechl si.

KLUBY SMĚŘUJÍ K ANTIGENNÍM TESTŮM

Detaily návratu ale bude třeba ještě dopilovat. Hlavní téma je nabíledni – testování. Kluby by se kvůli finanční náročnosti a nahuštěnému programu rády vyhnuly PCR testům.

„Snaha klubů směřuje k antigenním testům. Samozřejmě v počátku se kluby shodly, že PCR testy jsou v úvodu schopny provést. V dalším rytmu hraní jsou ale neproveditelné,“ vysvětlil Řezníček.

Aktuální nařízení hovoří tak, že kluby musí před každým zápasem předložit negativní PCR test každého člena hráčského kádru a realizačního týmu. Dojde k úpravě? To ukáží další dny.

Nejbližší zápasy HC Olomouc

Po 9. 11., 17:20 Liberec – Olomouc

St 11. 11., 18:00 Olomouc – Zlín

Pá 13. 11., 18:00 Olomouc – Třinec

Ne 15. 11., 16:00 Hr. Králové – Olomouc

Út 17. 11., 17:00 Olomouc – Plzeň