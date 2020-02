Když se 16. února na ledě Plzně objevil v sestavě Olomouce, bylo to poprvé po měsíci a půl. Obránce David Škůrek vítězný návrat nezažil, to následující dva zápasy proti Liberci a Kometě Brno už byly o poznání lepší. Na duši obrovitého zadáka Kohoutů to po strastiplném období muselo působit jako balzám.

„Byl jsem hodně na dně, prošel jsem si peklem. Bylo to fakt těžký,“ neskrýval po utkání s Libercem.

26. listopad, zápas proti Brnu. Škůrek nepřesnou nahrávkou trefuje jen soupeřova útočníka Lukáše Kucseru, který následně puk nekompromisně zavěšuje pod víko branky Jana Lukáše. Hřmotný bek jen zlostně praští hokejkou o led. Ve finále šlo o rozdílovou trefu.

Na konci téhož týdne dostal na začátku třetí třetiny zápasu na ledě Hradce Králové ideálně nabito od Pavla Musila. Místo dělovky ale puk trefil jen patkou a slabou střelou našel pouze Matěje Chalupu. Východočeský rychlík pak už chytit nedokázal – zase rozhodující gól.

HRUBÉ CHYBY VEDLY DO PRVNÍ LIGY

„Je to souběh událostí, protože v jeho případě je to opakované. Víceméně takové selhání. Rozhodli jsme se, že ho pošleme do Třebíče. Na jak dlouho, to se ještě uvidí,“ komentoval pro Olomoucký deník trenér Mory Zdeněk Moták po utkání proti královéhradeckému Mountfieldu.

„Musí si uvědomit, že po něm budeme požadovat, aby tu byl vůdčí typ. Ne třeba vyloženě do kabiny, ale výkonem na ledě. A ten by měl být stabilně kvalitní,“ doplnil Moták.

Škůrek tedy sehrál dva zápasy za prvoligovou Třebíč, pak se vrátil zpátky do olomoucké sestavy.

Do chvíle, než přišla další hrubka. V derniéře roku 2019 na hřišti Kladna si zbytečně dlouho hrál s kotoučem u vlastní branky, napadající Tomáš Redlich ho donutil k zoufalému bekhendovému odpalu, ze kterého těžil kapitán Rytířů Jan Strnad.

V tomto případě jeho minela nerozhodla o soupeřově vítězství, Olomouc díky Jiřímu Ondruškovi a Lukáši Klimkovi zápas otočila a z Kladna odvezla dva body. Pro Škůrka to ale na nějakou dobu znamenalo utrum.

„Bylo to pro mě dlouhé, těžké a hodně náročné období. Do toho jsem se k tomu i zranil, takže to tomu určitě nepomohlo,“ rozpovídal se Škůrek o složitých časech po utkání s Libercem.

NEBYLA TO PRVNÍ FACKA

Nebylo to poprvé, kdy v kariéře dostal „facku“. V sezoně 2016/17 kvůli neuspokojivým výkonům zamířil na pět zápasů do Havířova. Už tehdy nešlo o nic příjemného, teď byla situace ale o to horší, že se s ním počítalo jako se stálicí.

Jak na něj „výchovné“ angažmá zapůsobilo nyní?

„Záleží, jak si to hráč vezme. Někdy to pomůže, někdy ne. Je to opravdu individuální, jak si to každý přebere,“ řekl. „Musel jsem nad tím hodně přemýšlet, bylo to fakt těžké,“ zopakoval.

Někdy přehnané dumání nad věcmi uškodí. Jak na ledě, tak v životě.

„Jo, to jo, ale když to uděláte několikrát po sobě… navíc to byly fakt fatální a špatné chyby,“ věděl. „Už nad tím nechci moc přemýšlet,“ pravil.

Ostatně, není prvním ani posledním hráčem, který se ve své kariéře musel prokousat obdobím výkonnostního poklesu.

„Každý si tím v kariéře asi projde. A jak se říká, vždycky to špatné je k něčemu dobré. Obracím list a jdeme dál,“ ujistil.

VEDENÍ, TRENÉŘI I KLUCI MĚ HODNĚ PODRŽELI

Ve zlepšení své hry samozřejmě nedoufá sám.

„Od trenérů, vedení až po kluky, všichni mě podporovali. Musím jim za to poděkovat, hodně mě podrželi,“ těšila ho přízeň lidí okolo sebe.

Po svém comebacku do sestavy ukázal, že by se v jeho podání mohlo blýskat na lepší časy. V duelu proti vedoucím Bílým Tygrům, teď už jistým držitelům Prezidentského poháru za vítězství v základní části, dobře využíval své robustní postavy. Taky se předvedl směrem dopředu, když krásným pasem našel Pavla Musila, kterého pak nezastavil už nikdo.

„Když máte nabrusleného Musku (Pavel Musil, pozn. red.), tak mu to stačí jen nahrát,“ nechtěl nafukovat svůj podíl na vyrovnávací trefě zápasu.

Celkově nechtěl na svou osobu slyšet přehnanou chválu.

„Nechci to nějak zveličovat, jeden zápas nic nedělá, musím pracovat dál a snad to bude dobré,“ uvedl.

Pomalými krůčky se chce dostat tam, kde ho chtějí vidět nejen trenéři, ale i on sám.

„Samozřejmě, když člověk dlouho nehraje, potřebuje se do toho nějak dostat. Snažil jsem se hrát jednoduše, s pokorou a naštěstí se to nějak povedlo. Hlavně, že jsme vyhráli,“ odpovídal před týdnem spokojeně.

DOMA PROTI TŘINCI

Po výhře na Kometě v pátek od 18 hodin zkusí Mora zkosit i další velké jméno na extraligové mapě – Třinec. Zároveň tím bude chtít udržet naději na proklouznutí do šestky zajišťující přímý postup do čtvrtfinále.

Předkolo už mají Hanáci téměř jisté. To dřív budou padat trakaře, než aby o něj přišli (náskok 11 bodů ).

Ať už v něm, nebo rovnou ve čtvrtfinále se budou služby Davida Škůrka hodit. Dopředu umí z olomouckých beků zahrát možná nejlépe. A když k tomu přidá i zodpovědnou hru dozadu, může se stát kohoutím esem pro vyřazovací část.

David Škůrek v sezoně 2019/20

31 zápasů

12 kanadských bodů (3+9)

- 12 bodů ve statistice +/-

12 trestných minut

51 bodů v Radegast indexu

Průměrný čas na ledě za jeden zápas – 16 minut a 37 vteřin

19 hitů

44 zblokovaných střel soupeře