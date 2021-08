Debut v olomouckém áčku si odbyl sedmnáctiletý brankář Jan Špunar, který držel reprezentační osmnáctku na nedávném Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi. „Vyzkoušel si, jaké to je chytat za dospělé. Podal dobrý výkon,“ chválil maskovaného zelenáče trenér Kohoutů Jan Tomajko.

Špunara nerozhodilo ani to, že při své premiéře inkasoval hned z první střely – po 88 vteřinách ho překonal hostující Dej. Ještě do první pauzy ale předvedl několik jistých zákroků. Díky tomu, že udržel Hanáky na dostřel, mohl v 16. minutě skórovat obránce Jiří Ondrušek, který po skvělém pasu od Lukáše Klimka osladil svou premiéru v roli kapitána.

Další branky padaly až v závěru druhého dějství. Další hezkou přihrávku vystřihl Klimek, tentokrát z jeho práce těžil David Ostřížek. Olomoucké vedení však trvalo jen necelé dvě minuty, neméně pohlednou akcí se totiž na druhé straně prezentovali i hosté. Na konci gólové akce byl Marek Kalus.

„Hráli jsme dobře dvě třetiny, hlavně ve druhé jsme si vytvořili množství šancí. Nebyli jsme produktivní, proto jsme prohráli,“ uvedl mladší z trenérské dvojice hanáckého celku.Dvě a půl minuty po začátku druhé třetiny podruhé v zápase poslal Vítkovické povedenou střelou nad Špunarovo rameno Lukáš Kovář a Mora musela rázem dotahovat. Ačkoliv si ve zbývajících minutách Hanáci vytvořili řadu šancí, potřetí v zápase gólmana Vítkovic Daniela Dolejše pokořit nedokázali. Ba co víc, při domácí hře bez brankáře definitivně stvrdil hostující vítězství Petr Chlán.

„Ve třetí jsme si dali takový smolný třetí gól, čtvrtý do prázdné bych už ani nepočítal. Z naší strany to nebyl špatný výkon, ale neproměněné šance nás stály vítězství,“ dodal k zápasu Tomajko.

Mora si tak ani na čtvrtý pokus v přípravě nepřipsala vítězství. „Je to čtvrtá porážka, příjemné to není. Další zápas to budeme chtít napravit. Je to sice příprava, ale rozhodně bychom v ní nechtěli jen prohrávat. Potřebujeme i něco vyhrát. Nemůžeme to přeceňovat, ale určitě to nepodceňujeme,“ řekl.

O první úspěšný zářez se tým trenérů Zdeňka Motáka a Jana Tomajka pokusí ve čtvrtek, kdy doma od 17 hodin hostí brněnskou Kometu.

HC Olomouc – HC Vítkovice Ridera 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 16. Ondrušek (Klimek), 38. Ostřížek (Olesz) – 2. Dej (Plášil, Machů), 39. Kalus (Flick), 43. Kovář (Bondra), 60. Chlán (Lednický).

Olomouc: Špunar – Rašner, Ondrušek, Valenta, Řezníček, Rutar, Švrček – Káňa, Nahodil, Kucsera – Burian, Knotek, Tomeček – Bambula, Handl, Mácha – Ostřížek, Klimek, Olesz.

Vítkovice: Dolejš – Machů, Plášil, Dudas, Galvinš, Koch, Kovář – Bukarts, Hruška, Svačina – Fridrich, Dej, Krenželok – Kalus, Flick, Bondra – Bernovský, Chlán, Lednický.