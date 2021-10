Nestřílí to ani Krejčímu. Musíme to řešit, ví Moták a chystá změny

Hokejová extraliga se pomalu přehoupne do druhé čtvrtiny základní části. Olomouc po raketovém vzletu trošku přibrzdila, jako by se vracel evergreen posledních let. Mora vstřelila v každém z posledních čtyř zápasů pouze jeden gól. A to by ve čtvrtek na ledě Mladé Boleslavi stačilo k bodům jen stěží.

Hokejisté Olomouce. Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Že by se se soupeři na Krejčího družinu v defenzivě zodpovědněji připravovali? „To bych neřekl. Spíš jsme stejně jako v minulých sezonách teď střelecky impotentní. Přitom se nezaobíráme jen obranou. Děláme na tom, cvičíme, pracujeme, ale zatím se to neukazuje,“ hledá příčiny poklesu střelecké formy olomoucký kouč Zdeněk Moták. Fantastická produktivita vydržela i Davidu Krejčímu pouze osm utkání. V těch nasbíral 12 bodů. A od té doby? Čtyři zápasy s nulou. Jako by si soupeři hvězdného centra hlídali (logicky) čím dál více. „Všichni říkají, že určitě ne, že si na něj větší pozor nedávají, ale samozřejmě, že dávají. Byli by hloupí, kdyby ne. Je to hokejista, který tu situaci umí připravit i zakončit,“ má jasno Zdeněk Moták. Strach o herní pohodu klíčového útočníka nicméně nemá. „Je dostatečně zkušený na to, aby tuhle situaci elegantně zvládl. Tam není problém,“ ujišťuje kouč. VIDEO: Hálova parádička uchvátila ligu. Co se mu povedlo? Přečíst článek › Jak ale aktuální pokles týmové produktivity řešit? V tréninku mu pochopitelně trenéři pozornost věnují. „Vždy musíte vycházet podle soupeře. Nemůžeme se samozřejmě oprostit od defenzivních věcí. Na ofenzivu klademe zvětšený důraz. Na to, aby kluci z každé akce zakončovali důrazně, důraznou střelou. Ale není to tak, že bychom se zaobírali pouze ofenzivou,“ vysvětluje Moták. Špatné přesilovky Vylepšit Kohouti rozhodně potřebují přesilové hry. V jejich využívání jsou třetí nejhorší v extralize (13,64 %). „Vždy musíte soupeře něčím připravit. On nás sleduje stejně jako my. Uzdravením Rosti Olesze se nám otevírá zase trošku větší výběr hráčů pro tuto herní situaci,“ vidí Zdeněk Moták možné světlo na konci tunelu. Logicky tak přišly na řadu úpravy hry v početní výhodě. „Změnili jsme lehce rozestavení přesilové hry, ale není to nic zásadního. Jde spíš o úpravy a doporučení kluků, co by mohlo jít, aby to soupeř nedokázal zmapovat a přečíst,“ řekl trenér. Nastínil také, že Mora půjde do čtvrtečního duelu v Mladé Boleslavi kompletní. Tedy až na zraněného Jana Bambulu. „Sestava ale bude lehce jiná. Góly nedáváme, museli jsme tu situaci řešit. Lehce jsme změnili sestavení útoků,“ prozradil Moták s tím, že přesné složení útoků si zatím nechá pro sebe. Rozdělí i elitní formaci Davida Krejčího? Konrád začal trénovat Tématem jsou stále pochopitelně také brankáři a případný návrat Branislava Konráda. Ten už trénuje s fyzioterapeutem a kondičním koučem. „Ta prognóza zatím ale ještě vůbec není známá,“ zopakoval Zdeněk Moták. Příchod Jakuba Sedláčka tak může být pro Moru klíčový, ve hře je i jeho setrvání po vypršení aktuální výpomoci, která má trvat do listopadové reprezentační pauzy. Kohouti už se však soustředí na čtvrteční televizní předehrávku 16. kola v Mladé Boleslavi. Ta má Hanákům co vracet, na úvod soutěže jim v „Plecharéně“ podlehla 2:3 po prodloužení. „Po celou první čtvrtinu základní části produkovali kvalitní, bruslivý a celoplošný hokej. Očekáváme, že budou střelecky zdatní, každou útočnou akci chtějí zakončit střelou. Je to nejvíce střílející mužstvo v extralize, velice těžký soupeř. Jedeme tam s tím, že chceme uspět,“ řekl závěrem Zdeněk Moták. Duel v Mladé Boleslavi startuje v 17.30 a přímý přenos vysílá O2 TV Sport.