Olomoučtí hokejisté po reprezentační pauze míří na led Vítkovic.

„Bylo to tak nějak půl na půl, dva dny se odpočívalo, a pak se do toho zase najelo a dřelo se. Tréninky byly náročné, ale v půlce ledna se nám určitě bude nahnaná fyzička hodit,“ říká pro web HC Olomouc útočník Lukáš Nahodil.

V Ostravar Aréně, kde se bude hrát extraligový hokej kvůli mistrovství světa do dvaceti let na několik dní naposledy, se Kohouti pokusí o třetí výhru v řadě. Ještě předtím, než nejvyšší soutěž přerušil Channel One Cup, ruský podnik Euro Hockey Tour, totiž vyhráli doma nad Litvínovem a o dva dny později také v pražské O2 areně proti vedoucí Spartě.

„Pro psychiku je určitě výborné, že jsme vyhráli a připsali si šest bodů, ale v posledním kole vyhrály i všechny týmy okolo nás, takže pořád musíme být ve střehu a pravidelně bodovat,“ uvědomuje si útočník Mory Lukáš Nahodil, který je s 13 body (9+4) druhým nejproduktivnějším hráčem hanáckého celku.

Vítkovice byly v posledních týdnech jedním z hlavních terčů pozornosti. Po sérii šesti zápasů bez zisku jediného bodu, která vyvrcholila ostudným debaklem 1:9 na ledě Karlových Varů a pádem na předposlední příčku, přišli o místo trenéři Jakub Petr a Pavel Trnka. Poslední zápas před přestávkou vedli – v tu chvíli – dočasní koučové Mojmír Trličík a Rostislav Klesla. Změna dodala Ostravanům nový impulz.

„Poslední zápas vyhrály Vítkovice v Hradci (2:0, pozn. red.), odkud se vozí body těžko, takže se dá očekávat těžké utkání. Já ale doufám, že se nám podaří navázat na poslední zápasy před pauzou a odvezeme si body domů do Olomouce,“ uvádí Nahodil.

SETKÁNÍ KAMARÁDŮ

Dvojice Trličík & Klesla, ke které na střídačku přibyl i sportovní manažer Ladislav Svozil, následně od vedení klubu dostala důvěru napevno. Kdo se trochu škodolibě těšil na možnou odvetu v rámci tiskové konference mezi Zdeňkem Motákem a Jakubem Petrem, má smůlu.

Naopak dojde k příjemnému setkání, protože Zdeněk Moták s Mojmírem Trličíkem spolu chodili na základní školu, hráli a později i trénovali. Právě ve Vítkovicích.

„Určitě to z tohoto pohledu bude pikantní,“ usmíval se před kamerou klubové televize vítkovického celku Trličík.

Proti Olomouci bude moct využít služeb přerovského obránce Roberta Černého a rovněž dalšího zadáka Lukáše Kováře z Frýdku-Místku. Vítkovice oba hráče získaly na střídavé starty. Reagovaly tím na zdravotní problémy beků Tomáše Černého a navrátilce z Komety Brno Jana Štencla.

V posledních třech vzájemných zápasech se muselo prodlužovat, případně jít do nájezdů. Oba celky spolu sehrály vůbec první duel sezony, tehdy se po prodloužení poměrem 2:1 radovala Olomouc. I na Hané slavilo hostující mužstvo výhru v prodloužení, Vítkovice otočily už skoro prohraný zápas, a nakonec v nastavené pětiminutovce získaly bod navíc (4:3p).

Jak dopadne třetí letošní měření sil mezi oběma týmy? Duel před kamerami ČT sport startuje v 17.30.