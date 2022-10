Dohromady 17 dvouminutových trestů. To se jen tak nevidí. Rozhodčí měli v zápase na jihu Čech hodně práce, trestná lavice byla skoro nonstop někým obsazená.

„Dobře jsme začali, vytvořili jsme si příležitosti, měli jsme tlak, ale nic jsme z toho nevytěžili. Nechávali jsme se zbytečně moc vylučovat, ty fauly nás potom stály i to, že jsme po druhé třetině prohrávali. Proti Českým Budějovicím si nemůžeme takové fauly dovolit, protože mají přesilovku výbornou, mají výborné hráče,“ štvalo Jan Tomajka, trenéra HC Olomouc.

Dlouho se ale ani jednomu z celků v početní výhodě nedařilo, střelci mlčeli až do 38. minuty. I když, jak se to vezme. Puk se za brankovou čarou – tu olomouckou – dostal už ve 37. minutě. Při vyloučení Tomáše Dujsíka, zadáka Hanáků, dopravil puk za Branislava Konráda ještě vloni hráč Mory Vojtěch Tomeček. Jenže hostující gólman hned věděl, že to nebylo v rámci pravidel, což vehementně avizoval. Tomeček skóroval za pomocí evidentního kopnutí kotouče, což po zhlédnutí opakovaných záběrů potvrdili i rozhodčí.

Českobudějovická Budvar aréna tak po euforii na chvíli zmlkla. Ale opravdu jen na chvíli. V téže přesilové hře totiž parádní souhru narýsovala nestárnoucí dvojice Lukáš Pech – Milan Gulaš a druhý jmenovaný vstřelil svůj šestý gól sezony.

Hrachovina v domácí kleci doháněl Kohouty k šílenství. Třeba když zkraje třetího dějství famózně vyčapal Jana Káňu. Kouzlo gólmana Motoru odčaroval až v 51. minutě David Škůrek. K velké nelibosti domácích. Lukáš Klimek totiž předtím, než se Škůrek dostal ke střele, na hranici faulu odstavil Pecha. Stav 1:1 však platil.

Další střet, který vyvolal emoce, se odehrál v prodloužení, do kterého utkání za vyrovnaného stavu dospělo. Nic netušícího Lukáše Nahodila srazil k ledu Valský, a vytvořil tak pro hosty výhodu jednoho muže. Necelých dvacet vteřin před vypršením jeho trestu napřáhl až ke stropu arény olomoucký kapitán Jiří Ondrušek a přibalil Hanákům extra bod na cestu.

„Do třetí třetiny jsme šli s tím, že to zkusíme otočit. V prodloužení jsme využili přesilovku, i když jsme s ní měli v zápase problémy. A nakonec nám ta přesilovka pomohla ke dvou bodům,“ těšilo Tomajka.

„Vytvořili jsme si dobré šance, oni byli podpoření vynikajícím výkonem gólmana, ten chytal famózně. Když jsme si šanci vytvořili, tak on byl pro ně ten rozdílový hráč. Takhle to mají prostě postavené,“ chválil Jaroslav Modrý, trenér Motoru Branislava Konráda, který pochytal 26 střel jeho svěřenců.

Motor České Budějovice – HC Olomouc 1:2 po prodloužení (0:0, 1:0, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 38. Gulaš (Pech, Dzierkals) – 51. Škůrek (Nahodil, Rašner), 64. Ondrušek. Rozhodčí: Hejduk, Sýkora – Zíka, Rampír. Vyloučení: 8:9. Využití: 1:1. Diváci: 5 628.

České Budějovice: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Bindulis, Hovorka, Šenkeřík, Kachyňa, L. Doudera – Přikryl, Pech, Gulaš – Dzierkals, Hanzl, Karabáček – Strnad, Toman, Valský – Tomeček, Koláček, Doležal. Trenér: Jaroslav Modrý.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Dujsík – J. Káňa, P. Musil, Orsava – Klimek, Nahodil, Navrátil – Kunc, Knotek, Bambula – Kusko, Anděl, Strapáč. Trenér: Jan Tomajko.

Autor: Denis Manina