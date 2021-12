„Máme po té první reprezentační pauze horší období. Jsme rádi, že jsme dali za vyrovnaného stavu čtvrtý gól, a pak to zuby nehty udrželi,“ ulevil si Pavel Patera, jeden z trenérů Mladé Boleslavi a také někdejší kapitán Olomouce.

„Nejenom vy, ale i my máme špatné období,“ hlesl Moták. Pořádně ho mohlo těšit snad jen prvních deset minut ze závěrečné části. „Tam jsme se nadechli do tlaku a vyrovnali,“ konstatoval Moták.

Ke stíhačce zaveleli sváteční střelci

„Něco jsme si v kabině řekli, dali jsme dva góly a vrátili se zpátky do zápasu,“ dodal útočník Lukáš Klimek, který dával na 2:3 z pohledu Mory a potom asistoval u vyrovnávacího gólu Silvestra Kuska. Jejich branky padly v rozmezí necelých dvou minut. Pro oba to navíc byly vůbec první přesné zásahy v sezoně. „Je skvělá zpráva, že byli střelecky úspěšní, my ale potřebujeme, abychom byli dobří jako tým. Potřebujeme se zvednout, v poslední době to není dobré,“ pokračoval Moták.

Jeho mužstvo totiž padlo v pátém z posledních šesti zápasů. Čistě výsledkově za to mohla čtvrtá mladoboleslavská trefa, která padla tři minuty po Kuskově vyrovnání. „Sehráli jsme to poměrně naivně a hloupě a dostali jsme čtvrtý gól,“ kroutil hlavou Moták. A Klimek přitakával: „Měli jsme to sehrát chytřeji a uhrát to alespoň na prodloužení,“ mrzelo zkušeného křídelníka.

Mora musela káru tlačit do kopce už od od závěru první části, kdy Švrčkovo čtyřminutové vyloučení potrestal Ševc. V polovině utkání, kdy Lukáše v domácí kleci překonal i Kelemen, to bylo už o dvě branky.

Moták: Nezasloužili jsme si vyhrát

Na kontakt dostal Kohouty v 37. minutě Vojtěch Tomeček, který se do sestavy vrátil po čtyřech zápasech. Trenéři ho dali na osvědčené místo k největším oporám mužstva Janu Káňovi a Davidu Krejčímu, byl to však Silvestr Kusko, jehož průnikovou akci Tomeček dokončil. Jenže velmi brzy to bylo zase o dvě trefy, když olomouckou síť napnul Stránský.

„Osobní souboje byly důležitým aspektem a my jsme v hodně z nich byli horší. Z toho rezultovaly situace, ze kterých jsme dostali góly,“ snažil se Moták najít příčiny páteční porážky.

Našel i další důvod. Klimkova trefa sice padla v početní výhodě, ale třeba přesilovku pět na tři ve druhé periodě Mora zahodila. „I proto jsme si nezasloužili bodovat, natož vyhrát,“ dodal Moták.

Zlepšit si reputaci můžou Hanáci v neděli v Praze, kam vyráží k zápasu s pražskou Spartou, která se po nevýrazném období začíná probouzet. Navíc je to tabulkový soused Olomouce, sparťané jsou se 44 body osmí, Mora s 39 body devátá.

HC Olomouc – BK Mladá Boleslav 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 37. V. Tomeček (Kusko), 46. Klimek (J. Káňa, Krejčí), 47. Kusko (Klimek, Rašner) – 18. Ševc (Pospíšil), 31. Kelemen (Lunter), 39. J. Stránský (Pýcha), 50. Bičevskis (Pýcha). Rozhodčí: Hradil, Veselý – Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:2. Diváci: 1 000.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, T. Černý, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, Krejčí, V. Tomeček – Klimek, J. Knotek, Navrátil – Strapáč, P. Kolouch, Bambula – Kusko, Nahodil, Michal Kunc – Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

BK Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, Ševc, Bernad, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kotala, O. Najman, P. Kousal – Pospíšil, Fořt, Kantner – Lunter, Adam Raška I, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Patera.