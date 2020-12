„Konečně jsme získali vítězství. Bylo ubojované, ale potřebovali jsme ho,“ těšilo obránce Tomáše Valentu, překvapivého střelce vítězné trefy.

„Gól jde na druhou hokej, jsem rád hlavně za to, že jsme vyhráli,“ dodal sváteční střelec, pro kterého to byl vůbec první bod sezony.

Mora využila zlomené hole

Postaral se o něj v 53. minutě zápasu, ve hře čtyři na čtyři Kohouti bryskně využili chvilkové „přesilovky“.

„Vítkovice zlomily hůl, Vilda Burian mě výborně našel a já jsem to zakončil tak, jak asi umím – zavřel jsem oči a padlo to tam,“ smál se.

Nebylo to dlouho poté, co dal gól Lukáš Nahodil. A stejně jako v případě Valenty to bylo na 3:2, jenže jen na moment.

„Všichni jsme byli přesvědčení, že by měl gól platit. Kučis (Lukáš Kucsera pozn. red.) říkal, že byl mimo brankoviště,“ popsal situaci z 46. minuty Nahodil.

„Štve mě to, ale nedá se nic dělat. Vyhráli jsme a to je nejdůležitější,“ konstatoval centr třetího útoku, který v zápase zapsal alespoň druhou asistenci na gól Rostislava Olesze.

Proti Vítkovicím to byl znovu velký boj, tak jak už bývá v zápasech mezi těmito dvěma celky zvykem. První vzájemné utkání sezony doprovodilo hned 19 menších trestů (9:10).

„Tak to někdy bývá. My se s tím musíme smířit a bojovat. Na druhou stranu nám to možná pomohlo, že jsme ubránili tolik přesilovek a semkli se,“ zmínil Valenta.

Hanáci v zápase po první části vedli, ovšem ve druhé dvacetiminutovce o náskok přišli. A i když jim pak jednu branku – tu Nahodilovu – sudí na základě hostující trenérské výzvy sebrali, nijak je to nepoložilo.

„Až na chvilku ve druhé třetině jsme byli podle mě lepší a zaslouženě jsme vyhráli,“ hodnotil Nahodil.

„Věřili jsme, že to otočíme. Povedlo se a jsme za to strašně rádi,“ řekl po teprve třetím vítězství za posledních 14 duelů.

Nahodil: Padali jsme jeden za druhého

Mora si tak ideálně spravila chuť po páteční dardě 1:5 z ledu Komety Brno.

„V pátek ten zápas taky nebyl až tak špatný, spíš to byl krutý výsledek,“ vrátil se Nahodil k pátečnímu klání na jihu Moravy.

V čem byla o dva dny později největší změna?

„Padali jsme jeden za druhého, přesně takhle tým bojuje, přesně takhle Olomouc hraje,“ usmíval se spokojený 32letý odchovanec Třebíče.

Co udělat, aby se takové výkony opakovaly.

„Držet se toho. Věřím tomu, že tým máme tak kvalitní a zkušený,“ pravil Nahodil.

Nyní čekají Moru tři venkovní utkání v řadě.

„Bude se dost cestovat, což není sranda. Na síly je to náročné. Zápasy jdou docela v rychlém sledu, není žádné volno, aby si člověk odfrkl,“ uvedl.

Hráči často říkají, že je lepší hrát než trénovat. Teď si pravý význam této okřídlené fráze užívají až až.

„Teď to asi není úplně tak, že by bylo lepší hrát než trénovat,“ smál se Nahodil nad tématem náročného programu.

Dnes od 17.20 v Mladé Boleslavi se Kohouti pokusí poprvé v sezoně docílit dvou výher v řadě. Utkání vysílá stanice ČT sport. Před deseti dny Kohouti s Mladou Boleslaví na svém ledě prohráli 0:3, oplatí to teď soupeři?