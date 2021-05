Odchovanec přerovského hokeje ale ukázal, že je velkým patriotem. Poté, co mu Zlín nenabídl pokračování v nejvyšší soutěži, přišly i nabídky z první ligy. Skloňovaly se finančně skvěle zabezpečené kluby – Poruba či Vsetín.

„Ta nabídka moha být jinde trošku zajímavější, ale jsem rád, že jsem doma. Mám tady spoustu kamarádů, přítelkyni, byla to volba číslo jedna,“ ujistil Jakub Herman.

Přijatelnou nabídku z extraligy nedostal, na obzoru však dle informací Deníku byla možnost odejít do jednoho z klubů v Čechách. Herman ale zůstal doma. Svou roli přitom mohla sehrát i jeho velká vášeň. Tou je hudba. Produktivní útočník je bubeníkem rockové kapely Kameron.

„Je pravda, že se tam rýsovalo angažmá trošku dál, takže bych tady s kapelou určitě nebyl. Vždy se to dá nějak udělat, každý je nahraditelný, ale vyšlo to tak, že jsem v Přerově. Jsem rád, kluci jsou rádi, takže můžeme pokračovat a hrát,“ pousmál se Jakub Herman.

Jedním dechem ale talentovaný hokejista dodává: „Nebyl to ten důvod. Někdo si myslí, že jsem v Přerově zůstal kvůli kapele. Je to ale jen koníček.“

Zdroj: Youtube

Kameron má každopádně již naplánované koncerty, ten nejbližší už na konci května v olomouckých Nových Sadech. V červenci pak kapela oslaví desáté výročí a v nejbližší době vydá druhé album.

„Letos jsme vydali dva videoklipy, teď děláme nové CD, už ho budeme vydávat. Čekáme, až se rozeběhnou koncerty, pak to dáme do prodeje,“ nastínil Herman.

PŘÍPRAVA SE ZAŤOVIČEM I KUNDRÁTKEM

O zábavu tedy rozhodně má postaráno. Letní přípravu navíc absolvuje individuálně u kondičního trenéra Tomáše Tomigy. Patří druhým rokem ke skupince známých přerovských odchovanců pod taktovkou Martina Zaťoviče či Tomáše Kundrátka.

„Mně se to líbí v tom, že je nás tam málo a každý hráč potřebuje něco jiného. Trenér se nám věnuje víc individuálně,“ vysvětlila největší přerovská posila.

Zranění, kvůli kterému naposledy do utkání naskočil 15. ledna v Karlových Varech, by mělo být vyléčeno. Nicméně je také zásadním důvodem toho, proč Herman opouští extraligu. „Byla to jedna z hlavních příčin. Nechával jsem to na agentovi a bohužel, zatím nic nepřišlo,“ nastínil.

Uplynulý ročník v dresu Beranů by celkově raději vynechal. „Poslední sezona byla, jaká byla. Ovlivnil ji covid, my jsme neměli optimální výsledky, bylo to špatné. Pro mě navíc smolné v tom, že jsem byl půlku sezony zraněný. To je další věc, proč jsem neprodloužil smlouvu ve Zlíně,“ řekl Jakub Herman.

Zbývá už jen vyřešit otázku, kam hvězdného odchovance Zubři zařadí. Spekuluje se o útočné formaci s Matoušem Kratochvilem a Jakubem Svobodou, někdo ale také musí doplnit elitní formaci Romana Pšurného s Tomášem Doležalem. Nechme se překvapit.

„Těším se na to, kádr tady bude silný a doufám, že sezona bude s diváky. Přerov je má super, je to klišé, ale jsou opravdu šestým hráčem. Určitě bychom měli jít do play-off a doufám, že půjdeme dál než do čtvrtfinále,“ dodal závěrem Jakub Herman.

Jakub Herman v seniorském hokeji:

Přerov: 2 utkání, 4 body (2+2)

Olomouc: 383 utkání, 192 bodů (86+106)

Zlín: 125 utkání, 54 bodů (22+32)

Reprezentace: 2 utkání, 0 bodů