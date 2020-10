„Za stavu 1:5 možná lehká náplast, ale tři body jsme jim nechali, takže nic moc,“ hlesl mladý útočník Kohoutů.

Puk na památku jste si vzal?

Jo, schoval jsem si ho. Všechny puky z jednotlivých prvních gólů si schovávám.

V jakých hokejových faktorech jste za Hradcem nejvíc zaostávali?

Jednoznačně v obraně, Hradec nás v našem pásmu jednoznačně přehrál. Na modré čáře jsme zbytečně ztráceli puky a soupeř z toho těžil.

První část se vám vůbec nepovedla. Kde hledat důvody?

Určitě jsme Hradec nepodcenili. Hraje výborný hokej, proto je tam, kde je. Trestali skoro všechno, my jsme si nedokázali vytvořit žádné větší šance, proto to tak dopadlo.

Bylo to rozhodnuté už po první třetině?

Určitě ne, ale bohužel nepokračovali jsme tak, jak jsme chtěli a jak nám trenéři řekli. Proto jsme tu body rozdali.

Jak jste se jim chtěli po první neúspěšné třetině ještě dostat pod kůži? Šlo to vůbec?

Vždycky to jde, ale dneska to nějakým stylem nejezdilo. Oni byli všude dřív, my jsme měli problém dát si pořádnou nahrávku. Musíme na tom zapracovat.

Hradečtí byli dobří hlavně v prostoru před brankou. Tam vám dělali největší potíže?

Je to tak, vždycky nahozený puk, nepokrytý hráč před brankou a dorážka. Takhle v dnešním hokeji zkrátka góly padají.