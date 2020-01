Jinak se nic nemění. Hraje se o další extraligové body, které Hanáci ke klidu notně potřebují. Díky napjatým čtvrtfinálovým bitvám z předešlých sezon se navíc na utkání proti Západočechům v Olomouci všichni těší.

„Něco už jsme za ty roky odehráli. Potkáváme se s nimi vlastně šestý rok. S nimi jsou zápasy ale vždycky těžké, vždy na tom byli ofenzivně velmi dobře,“ nechal se pro web HC Olomouc slyšet útočník Marek Laš.

„My potřebujeme jejich ofenzivu trošku ukočírovat, a pak jsme schopní s nimi hrát rozumné výsledky,“ dodal.

Ví, o čem mluví. Škoda opět patří mezi nejofenzivnější celky soutěže. Dala už 100 gólů, což ji v tomto ohledu řadí napříč celou soutěží na páté místo. Co je neskutečné, je fakt, že na 53 z nich měl podíl nezastavitelný kapitán Milan Gulaš.

VZÁJEMNÉ DUELY? DOMÁCÍ GÓLY NEDÁVAJÍ

Nebodoval jen ve třech duelech a jeden z nich byl druhý vzájemný zápas proti Olomouci, který Mora na ledě Plzně vyhrála 3:0.

Ten první ale vyhráli indiáni, na Hané se radovali z vítězství 4:0. Kohouti se teď budou snažit o to, aby zlomili prokletí domácích týmů ve vzájemných soubojích aktuálního ročníku.

Nabudit by je mohla i vítězná otočka z ledu Kladna, kde v pondělí sehráli poslední zápas roku 2019.

„Člověk je často ovlivněný posledním zápasem a tím, že se povedl, nás to snad ovlivní do dalšího utkání jen pozitivně,“ uvedl Laš.

Dokonce si myslí, že by Olomouci mohl tým z horní poloviny tabulky sedět víc.

„Ono to tak je, že si člověk líp nachystá hlavu a já věřím tomu, že nám může pomoct, že začínáme nový rok s kvalitním mančaftem,“ pravil Laš.

Doma má Mora co napravovat, v posledním domácím utkání uplynulého roku padla posledním Pardubicím 1:2. Byla to kaňka i na do té doby čtyři zápasy trvající sérii výher.

U té už byl částečně i Marek Laš, který svůj první zápas sezony sehrál až 20. prosince proti Mladé Boleslavi. Do té doby léčil zlomeninu navikulární kosti, kterou si přivodil už v přípravě.

Přitom podle plánu měl nastoupit ještě o něco málo později. „Původně jsme se domlouvali, že se vrátím až 26. prosince s tím, že kdyby chyběl někdo z kluků, zkusím to dřív. Což se nakonec stalo,“ prozradil.

„Ten první zápas pro mě byl hodně náročný, vůbec jsem si nevěřil jak herně, tak s tím ne úplně stoprocentně vyléčeným zraněním. A podle toho zápas z mé strany taky vypadal,“ dodal.

Hned ve svém druhém zápase sezony ale skóroval, dal gól na ledě Zlína. Pomohlo mu to získat klid. „Je to možné. Adrenalin v těle vždycky pomůže zapomenout na bolest a podobně,“ konstatoval.

O další přesný zásah se může pokusit proti týmu, ve kterém v letech 2006 až 2010 nasbíral celkem 106 extraligových startů. Páteční zápas 33. kola Tipsport extraligy se na olomouckém zimním stadionu začne hrát v 18 hodin.