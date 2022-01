Výhra 4:0, osobní bilance 2+1. Nakopla vás manželka na ledě před zápasem? Předávala vám dres k 500 odehraným duelům v extralize. Od rána jsem se cítil docela dobře, ale vůbec jsem nečekal, že něco takového přijde. Byl jsem hodně překvapený, bylo to krásné a jsem za to rád. Důležité jsou ale body týmu. Je ale pravda, že manželka byla na posledním domácím zápase a teď, takže asi začne jezdit častěji.

Co těch 500 zápasů?

Je to krásná bilance, jsem za to vážně rád. Byl jsem fakt překvapený, ani jsem o tom nevěděl. Určitě bych to ale chtěl posunout ještě dál. Budu se snažit, aby to číslo bylo co nejvyšší.

Po svátcích máte osobní statistiku 4+2 ve čtyřech zápasech. Čím to?

Nevím, asi jsem se dobře najedl kapra se salátem (usmívá se). Ne, popravdě vůbec netuším, čím by to mohlo být.

Možná očekávání dalšího člena rodiny? Během Vánoc jste to zveřejnil na Instagramu.

Je pravda, že čekáme další přírůstek. Takže možná i ta rodinná pohoda. Hlavně, já se doma vůbec nezastavím, pořád trénujeme hokej. Malý ďáblík pořád běhá, pořád chce hrát „gól“.

Trenér Moták vtipkoval, že jste měl šanci na hattrick, ale nedal jste ji. Prý budete muset zaplatit pokutu za to, že jste se hattricku chtěl vyhnout. Proč neklapl?

Puk se tam vrtěl a já, ne že bych si na to nevěřil, ale nevěděl jsem, jak do toho mám plácnout, abych nepřestřelil bránu. Asi jsem to trochu podcenil. Každopádně Honza Káňa už mi to sečetl, takže jsem se ničemu nevyhnul (usmívá se).

TEČ? TRÉNUJEME TO, ALE JE TO O POSTŘEHU

Při prvním gólu jste tečoval ránu Dalibora Řezníčka. Bylo to spíš náhodné, nebo chtěné?

Před každým zápasem to s klukama trénujeme, hrajeme teče. Bylo to reflexivní. Nechci vyloženě říct, že to bylo natrénované, protože to podle mě úplně nejde natrénovat. Je to o postřehu. Měl jsem štěstí, že jsem byl před brankou úplně sám, nebyl jsem pod tlakem soupeře, takže jsem na to měl klid. Zaplaťpánbůh jsem to tečnul docela dobře.

Ukazuje se, že se dá bodovat i ze čtvrté lajny?

Tady jsou ty útoky vyrovnané. Dobře, kromě první lajny, tam jsou kluci jinde. Ostatní jsou ale vyrovnané a góly může dávat každý. Ice-time máme taky podobný, takže to není tak, že by to ze čtvrté lajny nešlo.

Navíc máte ve čtvrtém útoku třebíčskou chemii s Vilémem Burianem, že?

Známe se s Vildou od žáků. Každý rok jsme spolu pár zápasů odehráli, zhruba od třetí třídy až po chlapy. Jsme na sebe zvyklí, Kuncík (Michal Kunc pozn. red.) nám tam hobluje pravý prkno, takže je to super.

Bylo to jedno z těch jednodušších vítězství?

Jednodušší… to je těžká otázka. Myslím, že jsme hráli docela dobře. A když jsme jim náhodou něco dovolili, stál vzadu Braňo, který chytá fantasticky. Takže určitě bych neřekl jednodušší vítězství, ale pro nás každopádně důležité.

Na konci jste se docela obávali o nulu pro Branislava Konráda, že?

Byl jsem si víceméně jistý, že to ustál, že to nepadlo za brankovou čáru. Někteří kluci říkali, že to byl gól, takže mě trochu nahlodali. Zaplaťpánbůh, že byl Braňo za návrat po zranění a za výkony, které podává, takhle odměněný.