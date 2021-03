Martine, byl to váš poslední zápas v dresu Olomouce?

To momentálně nebudu komentovat, neví se to.

Takže to není rozhodnuté?

To se všechno uvidí.

Co jste si v šatně řekli po konci sezony?

Spíš se jen tak zhodnotila série se Spartou. Trenéři nám neřekli nic špatného, to se asi ani nedělá. Všichni jsme do toho dali maximum možného a jsme si toho vědomi. Zvítězil ten lepší, to je všechno.

Co říct k poslednímu zápasu v sérii?

Myslím, že jsme odehráli naši nejlepší první třetinu, pak to nějak pokračovalo, ale po nějakém propadnutí a ztrátách puku nás Sparta prostě potrestala. Tohle se dělo celou sérii. Proto jsou tam, kde jsou.

Jak hodnotíte celou sérii?

Dali jsme celkem tři góly. To je těžké, tři góly na čtyři zápasy… těžko můžete vyhrát. Jeden zápas by se možná dal, ale série asi ne. Hovoří to za vše. Musíme uznat sílu soupeře, hrál dobře do obrany s podporou výborného gólmana. Těžko jsme se prosazovali, i když jsme se snažili všichni – útočníci i beci.

Jak velké je to zklamání?

Samozřejmě po každém vypadnutí je zklamání. Nechtěli jsme vypadnout 0:4, ale realita je jiná. Nějakým stylem to zase asi přebolí, ale uznáváme sílu soupeře. Musí to tak být.

Byly by čtvrtfinálové zápasy hrané v plecharéně s diváky jiné?

Ono by to bylo jiné i u nich, takže je těžké to hodnotit. Víme ale, že fanoušci nás dokáží správně naburcovat, nažhavit, a bylo to znát nejen v play-off, ale celou sezonu. Pro nás je tady to prostředí vždycky bouřlivější než v těch velkých arénách. Fanoušci nám určitě chyběli, to je bez debat. I tak jsme se ale s tou sezonou poprali slušně. Pracovalo se tak, jak to zrovna vycházelo. Bohužel, s diváky se nemůžeme rozloučit, což se nedá nic dělat. Doufejme, že příští sezonu už budou moct na zimní stadiony.

Jaké jsou vlastně celkové pocity ze sezony?

Průběh určitě nebyl ideální, všichni víme, jak to bylo. Nemohli jsme trénovat, pak se to všechno nakupilo naráz, tým tím byl poznamenaný. Dá se ale říct, že se to překlopilo zpátky tou sérií proti Plzni. Ale každopádně je to málo, chtěli jsme víc. Vyhrát se Spartou nějaké zápasy, aby to neměli tak, nechci říct, že jednoduché, protože jednoduché to neměli, ale v konečném výsledku tak jednoznačné. Jsou tam nějaké plusy a mínusy, když si to zpětně vyhodnotíme, můžeme si říct, že to možná bylo dobré, ale určitě ne výborné.

I další série ve čtvrtfinále skončily nejrychlejším možným způsobem. Svědčí to o tom, že Sparta, Třinec, Mladá Boleslav a Liberec jsou aktuálně prostě jinde?

Může být. Schválně jsem se díval na tabulku z minulé sezony a ty týmy tam byly stejně, což svědčí o jejich velké kvalitě. Možná tam mohlo nějakou roli hrát i předkolo, přece jenom nějaké vypětí tam bylo, síly chyběly. První čtyři celky naopak mohly odpočinout. Je to jedno s druhým, takhle to dopadlo a v televizi se můžeme dívat na ty nejlepší.

Bude na to chuť?

Když bude pěkně, asi budeme chodit s děckama ven. Na hokej se sem tam člověk asi mrkne, ale víme, jaká je situace celkově. Nevypadá to, že by se mělo něco rozvolňovat. Těžko na to teď odpovídat.

V další sezoně bude jeden tým padat přímo, druhý půjde do baráže. Pro některé týmy to nebude sranda, že?

Bude to určitě těžké, každý bude chtít v extralize zůstat, to je jasné. Myslím si, že se to hodně bude odvíjet od toho, jestli budou diváci, nebo ne. Věřím tomu, že jo, protože jinak by extralize zase o něco ztratila svůj význam a smysl. Padání by se asi zase nějak řešilo, podle mě stoprocentně uzavřením soutěže. Pro týmy, které nehrají nahoře, to každopádně bude těžká sezona, to je jasná věc. Všichni budou dělat maximum, aby posílili, uhráli to a minimálně bojovali o předkolo. A Olomouc – je úplně jedno, jestli tady budu, nebo ne – se podle mě zase bude rvát o to desáté místo a věřím, že za pomoci fanoušků to znovu dokáže.