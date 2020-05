Pryč jsou Zbyněk Irgl, Pavel Musil, dvě útočná esa. Ale taky zkušení pracanti Marek Laš a František Skladaný.

Řečí čísel odešlo z Olomouce 74 kanadských bodů z minulé sezony.

Zalepit tuhle díru bude úkol pro celý tým, část – a možná ne malá – by ale v tomhle směru měla padnout na nové tváře. Tohle jsou ony. Pod drobnohledem.

LUKÁŠ KUCSERA

Věk: 28 let (9. 9. 1991)

Výška: 181 cm

Váha: 87 kg

Od žádné z posil se toho nečeká tolik jako od 28letého vítkovického odchovance. Aby ne, na Hané už to dobře zná, během sezon 2011/12 a 2012/13 nastoupil za Moru k 87 duelům, v nichž zaznamenal 41 bodů. Za deset sezon v extralize pak odehrál bezmála 350 utkání. Pohání ho motivace ukázat, co v něm je. Minulý ročník v Kometě Brno mu nevyšel podle představ, v 44 zápasech zaznamenal 14 bodů (7+7). Jeho maximem je 24 bodů ze sezony 2015/16. Navýší ho v dresu Kohoutů? Po odchodech Zbyňka Irgla a Pavla Musila by se to Olomouci náramně hodilo.

Erik Furst (generální manažer HC Olomouc): „Lukáš je adekvátní náhrada za Pavla Musila. Typologicky je to ale úplně jiný hráč.“

TOMÁŠ GŘEŠ

Věk: 24 let (16. 2. 1996)

Výška: 193 cm

Váha: 85 kg

Další hráč s vítkovickou minulostí, který však hokejově vyrostl v jiné části Ostravy – v Porubě. Právě tam se po třech sezonách v Havířově přesunul a zažil parádní rok. Dokonale tím navázal na své výkony v AZetu. V dresu Poruby během uplynulého ročníku Chance ligy nastřílel 17 gólů a k tomu přidal 19 asistencí. Nejvyšší soutěž už si vyzkoušel ve 12 zápasech za Vítkovice, první bod už má (za asistenci), na premiérový gól teprve čeká.

Miloš Holaň (trenér Poruby v minulé sezoně): „Tomáš má výborné bruslení, je vysoký a silný na brankovišti, kde má velmi dobrou orientaci – dorážení, tečování, v tom je velice dobrý. Mimo to je poctivý a skromný kluk, nerad prohrává. V čem musí přidat, je plnění taktických pokynů hlavně v defenzívě. Každopádně věřím, že má na to se v extralize prosadit. Potřebuje k tomu cítit důvěru a mít čas na ledě. Já bych ho v mužstvu stoprocentně chtěl!“

JAKUB NAVRÁTIL

Věk: 20 let (26. 5. 1999)

Výška: 181 cm

Váha: 87 kg

I když body zákonitě neznamenají všechno, dvacetiletý odchovanec přerovského hokeje nimi v uplynulém ročníku Chance ligy oslnil. Během 54 zápasů nasbíral dohromady 46 bodů (16+30), v týmovém bodování Zubrů na tom byl lépe jen Roman Pšurný (53 bodů). Šlo o jeho jasně nejlepší ročník kariéry. V postupném rozvoji by měl pokračovat v týmu Hanáků, jejichž nabídku upřednostnil před tou zlínskou. Právě u Beranů dosud odehrál svůj zatím jediný extraligový duel. Shodou okolností se tak stalo 1. listopadu na ledě Olomouce.

Vladimír Kočara (trenér HC Zubr Přerov): „Doufám, že v Olomouci ví, proč si Jakuba do svého týmu berou. Podle mého názoru je to hráč do prvních dvou lajn, nadstandardní směrem dopředu. Samozřejmě musí zapracovat na spoustě věcí dozadu, ale věřím tomu, že trenéři vědí, proč chtěli zrovna Kubu. Věřím, že šanci v prvních dvou útocích dostane. Jeho předností je předvídavost, rozumí si s kotoučem. Možná zakončení by mohlo být lepší, ale má toho ještě spoustu před sebou. Je to kluk s velkou perspektivou.“

JAN BAMBULA

Věk: 19 let (20. 12. 2000)

Výška: 177 cm

Váha: 73 kg

Havířovský klučina olomoucké prostředí už trochu zná. Poprvé si za Hanáky zahrál už v přípravě před sezonou 2019/20, v ní pak dostal šanci v pěti zápasech. Body v nich sice nezapsal, dojem ale udělal takový, že se mu Kohouti rozhodli nabídnout smlouvu. Během 42 utkání v uplynulé sezoně nashromáždil v dresu Havířova 19 bodů (7+12). Nebýt zranění, které mu mimo jiné zamezilo bojovat o účast na domácím juniorském mistrovství světa, mohlo jich být i víc.

Alex Rašner (spoluhráč z Havířova): „Jeho silnými stránkami jsou urputnost, bojovnost a nasazení. Do všeho dá sto procent a na svoji výšku hraje i dobře do těla. Když trochu přibere a ještě se víc vyhraje, bude to parádní hokejista. Olomouci se bude svým stylem hry hodit, určitě jí má co nabídnout.“

DAVID JAHODA