/KOMENTÁŘ/ Klobouk dolů před tím, co na přestupovém trhu dokáže hokejová Olomouc. Se značně omezeným rozpočtem se těžko hledají posily, Mora si ale našla cestičku. Jasně, musíte mít i šťastnou ruku, ale udělat z na první pohled průměrného prvoligového útočníka a z neznámého beka, který posledních sedm let strávil za mořem „jen“ v univerzitní soutěži, žádané extraligové zboží, to se jen tak nevidí.

Hokejisté Olomouce (v bílém) v předehrávce 19. kola extraligy proti HC Sparta Praha. Rok Macuh | Foto: Deník/Jan Pořízek