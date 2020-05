Jak se v Olomouci po prvních dnech cítíte?

Mám z toho zatím dobrý pocit, tréninky jsou výborné, máme to tu dobře nastavené. Kluci v kabině jsou taky super, i když jsme se ještě nestihli se všemi poznat víc, protože trénujeme na party. Uvidíme, až se sejdeme jako celek víckrát.

Ze společného působení v Havířově se znáte s Janem Bambulou, další posilou Mory, který si za ni už v minulé sezoně zahrál. Vyzvídal jste od něj?

To ne. Na to, že tady budeme hrát spolu, jsme přišli, až jsme oba podepsali (usmívá se). Jinak jsme spolu ale byli tři roky v Havířově, myslím, že jsme dobří kamarádi (pohlédne na Bambulu stojícího opodál, pozn. red.). Jsem rád, že jsme tu spolu a doufám, že si spolu třeba i zahrajeme.

Poslední dvě sezony v Chance lize byly z vašeho pohledu povedené. Chtěl jste už udělat další krok?

Jasně. Trenéři mi sice říkali: Ještě počkej, ještě máš čas. Myslím si ale, že už moc není na co čekat, zvlášť po těch dvou sezonách, které se povedly. Říkal jsem si, že to chce ještě jednou tu extraligu zkusit, že se to třeba povede, že se chytím. Musím si tu šanci tady vybojovat, myslím, že na tom budeme všichni stejně.

Udělat zápas jako vloni v Prostějově, měl byste místo v týmu asi v kapse, co?

Prostějovu tehdy nic nevyšlo, nám tam naopak spadlo všechno. Jsou zápasy, kdy máte deset šancí a nedáte ani jeden gól, my jsme měli deset šancí a dali jsme jich devět. Takhle to prostě bylo…

Když jsem se na ty branky díval zpětně, padaly z předbrankového prostoru. Právě v tomhle teritoriu jste silný?

Pracoval jsem na tom, trenéři mě často strkali před branku, snažil jsem se tam pohybovat. Bylo to tak v Havířově i v Porubě. Ze 17 gólů jsem dal 14 nějakou dorážkou, nebo tečí. Snažím se brankářům hodně clonit, jsem vysoký, to je moje přednost. Kdybych měl 150 centimetrů, asi tam nepůjdu.

Tuhle roli byste zřejmě měl plnit i v Olomouci, že?

Asi by to tak mohlo být, uvidí se ale v sezoně, jaký kdo dostane prostor. I podle toho, co budeme hrát, co trenéři vymyslí.

Extraligu jste si zahrál už za Vítkovice. Poprvé v sezoně 2015/16, pak ještě o rok později. Bylo to tehdy na vás příliš brzy?

Bylo to ještě v juniorce, takže jsem nedostával moc prostoru, vždycky okolo tří minut za zápas. Pak mě bohužel z Vítkovic poslali do Havířova a už si mě zpátky nevzali. Třeba to teďka ale bude jinak, budu se snažit dělat maximum.

Olomoucký tým opustili Zbyněk Irgl s Pavlem Musilem a s nimi spousta kanadských bodů. Je motivací i pro vás mladé díru po nich alespoň z části zalepit?

Je to přesně, jak říkáte jít v jejich stopách. Snažit se je nahradit, i když samozřejmě nevím, jestli to půjde hned, protože to jsou velmi kvalitní hráči. My ještě hokejově rosteme. Nahradit je bude každopádně složité.

Irgl s Musilem jsou sice pryč, ale v kabině zůstalo pořád dost dobrých a zkušených hokejistů, vedle kterých můžete hokejově růst

Určitě. Já navíc spoustu kluků znám z Vítkovic Rosťu Olesze, Peťu Koloucha, Lukáše Kucseru, Strapa (Petr Strapáč, pozn. red.), s těmi všemi už jsem jednou hrál. Myslím, že tu mám dost vzorů.

Ulehčuje vám tato vítkovická kolonie adaptaci v novém prostředí?

Jasně. Navíc každé ráno jezdíme spolu autem, o všem si popovídáme, a pak už se můžeme soustředit jenom na trénink.