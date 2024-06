Po vzoru loňska a Jakuba Siroty lovila hokejová Olomouc novou posilu do defenzivy. Obránce Marek Korenčík strávil stejně jako objev minulé sezony Sirota několik let v americké NCAA. Před rokem se vrátil domů na Slovensko a nyní si 24letý čtyřnásobný slovenský reprezentant vyzkouší českou extraligu.

Posila HC Olomouc Marek Korenčík | Foto: HC Olomouc

Ještě v dorosteneckém věku zamířil Marek Korenčík do Švédska, postupně se vypracoval v kapitána juniorky Luleå HF a ve dvaceti nakoukl i do nejvyšší švédské mužské soutěže.

Korenčík pochopitelně byl součástí mládežnických reprezentačních výběrů Slovenska třeba vedle Pavola Regendy či Martina Fehérváryho, zahrál si na dvou juniorských světových šampionátech, kde jeho tým pokaždé skončil ve čtvrtfinále.

Ve Spojených státech odehrál celkem 114 utkání v univerzitní NCAA, v dresu týmu Umass-Lowell nasbíral 20 kanadských bodů a hlavně cenné zkušenosti. Jen o rok se při svém příchodu do celku Massachusetts minul s budoucí superstar NHL Calem Makarem.

„Neskutečné podmínky, profesionální úroveň, profesionální přístup. A samozřejmě to propojení školy a hokeje je takové, jako nikde jinde na světě. Je to opravdu neskutečně kvalitní liga, hodně hráčů jde rovnou do NHL,“ popsal Korenčík v rozhovoru pro web HC Olomouc. On sám v USA vystudoval MBA a bakalářský titul z obchodu a marketingu.

Dáme si to spolu ještě jednou. Mora udržela reprezentanta

Po návratu na Slovensko přišlo angažmá v Michalovcích a hostování ve Slovanu Bratislava, kde Korenčík působil pod českým koučem Vladimírem Růžičkou. Odměnou za dobré výkony byla šance v reprezentačním áčku, na dvou turnajích si defenzivně laděný obránce zahrál pod Craigem Ramseyem. A nyní jej čeká další spolupráce se slovenskou legendou Róbertem Petrovickým.

„Byl jedním z lidí, kterým jsem volal, když jsem se rozhodoval, co dál a jaké mám možnosti. Reálně jsem ho zažil dva týdny, což je dost krátká doba, ale neslyšel jsem na něj zlého slova. Všichni si ho chválí. Oba ty turnaje za mnou přišel s tím, jaký detail bych měl zlepšit. I když má v repre na starosti útočníky, přišel za mnou a poradil mi. A to bylo dávno předtím, než věděl, že sem přijdu,“ zmínil závěrem Marek Korenčík.

ANALÝZA základní části Mory. Co se (ne)povedlo?