Čas 59:21, Litvínov dává díky Tomáši Pospíšilovi svůj první gól v utkání a vyrovnává na 1:1. Situace je dvakrát zkoumána pomocí opakovaných záběrů, jednou prostřednictvím videorozhodčího, podruhé na popud olomoucké trenérské výzvy sudími přímo na ledě.

„Všichni jsme doufali, že soupeř stál v brankovišti a gól by nemusel být uznán,“ řekl Škůrek pro web HC Olomouc k vyrovnávací brance Vervy, která i po dvojitém prozkoumání platila.

„V tu chvíli se to muselo zkusit, neměli jsme co ztratit. Vždycky tam je naděje, video vidí i to, čeho si člověk ve hře ani nevšimne,“ dodal vysoký bek, jenž poté ze střídačky sledoval, jak domácí jen 40 vteřin po startu prodloužení dokonali obrat.

I když závěrečný kolaps a hlavně ztráta dvou bodů mrzí, šlo o třetí zápas v řadě, v němž Kohouti bodovali – předtím získali tři body proti Třinci a jeden s Hradcem Králové.

Teď se v prvním domácím utkání nového roku pokusí tuto sérii prodloužit. Na svém ledě přivítají České Budějovice, nováčka soutěže, který se nějakou dobu uzavírá extraligovou tabulku.

„Určitě je nepodceňujeme, víme, jak hrají a kolik dobrých zápasů odehráli. Musíme hrát náš poctivý hokej a budeme úspěšní,“ varoval Škůrek.

MOTOR TÁHNE PRODUKTIVNÍ ZADÁK

A ví, o čem mluví. Motor totiž z posledních dvou zápasů získal čtyři body, nejprve si v prodloužení poradil s Plzní, následně přemohl Vítkovice po nájezdech.

Produktivitu nováčka soutěže táhne jeho čtyřiadvacetiletý obránce a kapitán Pavel Pýcha, na kontě má 20 bodů. V bodování napříč všemi obránci v Tipsport extralize mu patří třetí příčka. Není divu, že si v prosinci odbyl premiéru v reprezentačním dresu. Velmi dobře se zatím daří i útočníkovi Miroslavu Formanovi, který na jihu Čech hostuje ze Sparty – během sedmi zápasů nasbíral osm bodů.

Podaří se Olomouci nejen tyto dva hráče zastavit? Odložený duel devátého kola startuje na ledě olomoucké plecharény v 18 hodin.

První vzájemné střetnutí hrané na konci listopadu v Českých Budějovicích skončilo vítězstvím 4:2 pro Moru.