V úterý 12. ledna v dohrávce 12. kola se Kohoutům dařilo, zvítězili nad ostravským celkem 2:1, čímž ideálně reagovali na předchozí dva zápasy bez bodu.

„Řekl bych, že to bude jiný zápas. My se budeme snažit, aby to z naší strany bylo co nejkvalitnější a abychom podali dobrý až výborný výkon,“ zmínil před pátečním utkáním 38. kola trenér Zdeněk Moták pro web HC Olomouc.

Strapáč a Klimek jsou zpět

V úterý Mora poprvé v sezoně porazila brněnskou Kometu, doma ji obrala o dva body. Bonus? V sestavě se premiérově v tomto ročníku představili útočníci Petr Strapáč a Lukáš Klimek.

„Marodka se nám vyprazdňuje. Ještě to není tak, jak bychom si představovali, ale je pravda, že v minulém zápase naskočil Lukáš Klimek a Petr Strapáč a na výkonu celého mužstva to bylo poměrně dost znát,“ uznal Moták, který aktuálně postrádá například Jakuba Navrátila nebo Jana Knotka.

Irgl si osladil návrat gólem

I Vítkovice přivítaly dlouhodobého maroda zpátky v sestavě – Zbyňka Irgla. Svou obnovenou premiéru za svůj mateřský celek si odbyl v neděli proti Zlínu. A byl to vydařený comeback, jedním gólem přispěl k výhře 3:0. O dva dny později Ostravané i s ním v sestavě ovšem stejným výsledkem nestačili na Pardubice.

Teď se zdá, že si poprvé od jarního návratu domů zahraje proti bývalému týmu, který si tak oblíbil. Nyní se ale bude soustředit na to, aby Kohouty nepotěšil. Stejně jako všichni z družiny Miloše Holaně.

„Ten návod je jasný, jít do brány, dát třeba i ušmudlané góly. Na krásu se tenhle zápas hrát nebude, a když chytá Konrád, tak to bývá o jednom, dvou gólech max. O to lépe se na to musíme připravit,“ řekl vítkovický trenér pro webové stránky klubu.

Utkání mezi celky, které mají stejně bodů (40) a jsou tabulkovými sousedy (Vítkovice desáté, Olomouc jedenáctá), startuje v pátek v 17:30.