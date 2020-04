„Když jsem jel na Slovensko, extraliga byla v tu dobu jen přerušená. Šel jsem tam s tím, že tam budu čtyři nebo pět dní a vrátím se nazpět. Sbalil jsem si do kufru jen pár věcí, nakonec z toho byl ale měsíc. Trochu se to prodloužilo,“ usmívá se v rozhovoru pro Deník.

Jak si teď krátíte čas?

Jsem doma v Nitře, víceméně pořád s dětmi. Snažíme se pro ně neustále hledat nějakou zábavu, ale někdy už je to nereálné (směje se). Naštěstí je pěkné počasí, takže běhají venku, o to je to jednodušší. Čím hezčí počasí, tím je to lepší.

Takže jste už pár týdnů místo brankáře otec na plný úvazek?

Asi jako každý sportovec, který má děti.

Užíváte si to, nebo už vám to trochu leze krkem?

Není to žádné utrpení, ale každý by chtěl, aby ta situace už byla normální. Myslím si, že už to trvá dost dlouho, bohužel nikdo neví, jak dlouho to trvat bude. Uvidíme. Pomalu už začínám trénovat, připravovat se na novou sezonu. Věřím, že všechno začne, jak má.

Jakými způsoby se udržujete v pohybu?

Tím, že je všechno zavřené, tak trénuju víceméně jen doma. Ale tím, že je hezké počasí, tak třikrát nebo čtyřikrát týdně jezdím s jednou partou na kolo. Je to trénování a zároveň zábava. Doma pak ještě nějaké posilování se svou váhou, co mi poradil fyzioterapeut. Zatím se to nijak nepřehání. Letní příprava by se měla rozběhnout prvního května, tak uvidíme.

Těžko teď odhadovat, v jaké podobě začne.

Plán ještě není žádný. Z klubu nám dají vědět, jak to bude, kdy bychom se mohli sejít a jestli se vůbec budeme moci sejít. Uvidíme, jak to bude se mnou, když jsem teď na Slovensku. Jestli to vůbec bude momentálně reálné, uvidíme. Ještě si budu volat s trenérem i manažerem, dohodneme se co a jak.

Nějaké instrukce od trenérů už jste dostali?

Přišlo nám na mail, co máme dělat, abychom se nějak udržovali. Ale zatím to nejsou žádné extrémní věci. Je tam kolo, běh, posilování. Kdo chce, může něco dělat. Jak už jsem řekl, je to zatím takové klasické posezonní období.

Je tohle období teď pro vás jako pro brankáře něčím složitější? Třeba co se trénování reakcí a postřehu týká.

To vůbec ne, to zatím neřeším. Když je letní příprava, tak všechno – nebo skoro všechno – trénujeme (brankáři) normálně s ostatními hráči. Sezona skončila, nebylo třeba se dál nějak udržovat, nebo mít hlavu v napětí, jestli to začne. Bylo po sezoně, ti kteří nešli do play-off, skončili vlastně ještě dřív. Jak už jsem řekl, je to pro nás takové klasické posezonní období, akorát bohužel delší. První měsíc je spíš takový oddych a udržování, potom od května se do toho jde naplno.

S jakými pocity a dojmy se vůbec ohlížíte za uplynulou sezonou?

Nakonec to skončilo celkem dobře. Začátek jsme měli výborný, pak ale přišlo takové hluché období, kdy se nám moc nedařilo. Mně osobně taky moc ne. Před Vánoci se to ale zlomilo a po Novém roku to bylo výborné, dařilo se nám. Bohužel to skončilo a nikdo už teď neví, jak by to dopadlo.

V závěru jste hráli snad nejlépe za celou sezonu, předčasný konec musel mrzet o to víc.

Určitě ano. Chtěli jsme pokračovat, udělat nějaký úspěch, jít v play-off co nejdál. Se Zlínem jsme to měli 1:1, mohlo to dopadnout jakkoliv, ale pokud bychom postoupili, určitě bychom potrápili i favority. Je to škoda, ale už je to prostě tak. Navíc už je to docela dlouho, smířili jsme se s tím a bereme to jako realitu.

Zmínil jste, že i vy jste si vybral horší chvíle. Byla to psychicky nejnáročnější sezona za v Olomouci?

Takhle bych to nehodnotil. Bylo období, kdy se nám nedařilo. Taky to bylo dané tím, že poslední tým přímo sestupoval, a i když jsme byli na nějakém devátém místě, tak náskok na poslední místo nebyl moc velký. Takže možná jedině z tohoto pohledu byla náročná. Myslím si ale, že jsme to dobře zvládli, a nakonec to dopadlo celkem fajn.

S koronavirem pak přišel nejen nečekaný konec sezony, ale i utahování opasků.

Byli jsme vedením informováni o tom, že se klub dostal, nevím, jestli do těžkostí, ale zkrátka, že je situace taková, že někteří sponzoři to teď budou mít složité. Manažer (Erik Fürst, pozn. red.) volal s každým hráčem, vysvětlil mu situaci. Určitě to není úplně jednoduché, ale myslím si, že nám všechno vysvětlili, okolnosti jsme pochopili. Není to jen u nás, ale je to celoplošné. Na Slovensku se v některých klubech třeba úplně rušily smlouvy. Ta situace je těžká pro všechny, musíme ji nějak překonat a společnými silami se z toho dostat.

Chystáte se už na šestý ročník za Olomouc, i když by leckdo čekal, že vás uloví věhlasnější klub. Co vás na Hané nejvíc motivuje?

Mně se v Olomouci líbí. Cítím se dobře v klubu, ve městě, máme fantastické fanoušky. Taky tu máme rodinné zázemí, malý tam chodí do školy, malá do školky. Jsme v Olomouci zvyklí a spokojení, i proto jsem podepisoval smlouvu na tři roky. Uvidíme, snad to všechno dobře dopadne a třeba ještě nějakou tu sezonku navíc přidám (usmívá se).